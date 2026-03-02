Corpo de homem é encontrado dentro de rio em Itapemirim
Na manhã de terça-feira (02), um morador da localidade de Beira Rio, em Itapemirim, acionou a Polícia Militar após encontrar o corpo de um homem.
O morador relatou que, ao descer sua canoa do local onde estava armazenada, se deparou com o cadáver sob a embarcação.
A vítima, identificada como Sebastião Gomes da Silva, estava desaparecida desde a noite de sábado (28). Testemunhas informaram que o viram pela última vez em um bar da cidade, onde consumia bebida alcoólica.
Após o achado, a equipe policial isolou a área até a chegada da perícia, que confirmou a identidade da vítima e realizou a remoção do corpo.
A polícia encaminhou o cadáver ao Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim para investigação.
A Polícia Civil deu início às investigações para esclarecer as causas da morte e solicita que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato.
