Corpo de homem é encontrado dentro de rio em Itapemirim

Na manhã de terça-feira (02), um morador da localidade de Beira Rio, em Itapemirim, acionou a Polícia Militar após encontrar o corpo de um homem.

O morador relatou que, ao descer sua canoa do local onde estava armazenada, se deparou com o cadáver sob a embarcação.

A vítima, identificada como Sebastião Gomes da Silva, estava desaparecida desde a noite de sábado (28). Testemunhas informaram que o viram pela última vez em um bar da cidade, onde consumia bebida alcoólica.

Após o achado, a equipe policial isolou a área até a chegada da perícia, que confirmou a identidade da vítima e realizou a remoção do corpo.

A polícia encaminhou o cadáver ao Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim para investigação.

A Polícia Civil deu início às investigações para esclarecer as causas da morte e solicita que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato.

