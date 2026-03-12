Corte de eucaliptos provoca pare e siga em rodovia de Brejetuba
Intervenção ocorre devido ao corte e retirada de eucaliptos às margens da estrada.
Motoristas que trafegam pela rodovia que liga o município de Brejetuba à comunidade de Brejetubinha precisam redobrar a atenção. No local, o trânsito está funcionando no sistema de pare e siga em Brejetuba, devido a uma intervenção realizada às margens da estrada.
A operação ocorre por causa do corte e da retirada de eucaliptos próximos à via. Por isso, o fluxo de veículos passa por interrupções temporárias enquanto as equipes executam os trabalhos no trecho.
Durante o serviço, trabalhadores realizam a derrubada das árvores e a retirada do material da área. Além disso, as equipes também executam o manejo de estruturas localizadas próximas à rede elétrica, o que exige atenção adicional durante a operação.
Por esse motivo, a circulação de veículos precisa ser interrompida temporariamente em determinados momentos. Assim, o trânsito segue alternado no sistema de pare e siga, permitindo a passagem de veículos em apenas um sentido por vez.
Equipes permanecem no local controlando o acesso à rodovia e organizando o fluxo de veículos. Dessa forma, os trabalhadores orientam motoristas e garantem condições seguras tanto para quem trafega pela estrada quanto para os profissionais envolvidos no serviço.
