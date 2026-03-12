Procura-se Bolinha: cachorro fugiu após se assustar com barulho em Cachoeiro

Um cachorro vira-lata chamado Bolinha está desaparecido desde o último domingo (8), após fugir assustado com barulhos de carros e motos em Cachoeiro de Itapemirim. O animal é macho e foi visto pela última vez, nesta quarta-feira (11), nas proximidades do Fórum de Cachoeiro, no bairro Independência.

Segundo a tutora Mari José Ferreira da Silva ela havia retornado à antiga casa para buscar o cachorro após a mudança de bairro. Durante o trajeto pela rua, Bolinha se assustou com o movimento e os barulhos do trânsito nas imediações da Escola Zilma Coelho Pinto, na Rua João Mota, no bairro Ferroviários. Muito agitado, ele começou a pular até conseguir tirar a coleira e correr.

Ainda de acordo com a tutora, o cachorro chegou a voltar para perto dela logo depois de fugir, mas quando ela tentou colocar a coleira novamente, o animal se assustou e saiu correndo. Desde então, ninguém mais o viu.

Moradores relataram que viram Bolinha nesta quarta-feira (11). Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro pode ajudar a família entrando em contato com a tutora pelo número (28) 9 9921-7739.