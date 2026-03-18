Curso gratuito ensina segurança digital para pessoas 50+ em Vitória
A organização do curso informou que os interessados já podem se inscrever pelo portal Vix Cursos.
A Prefeitura de Vitória abriu pré-inscrições para o curso de segurança digital em Vitória voltado a pessoas com 50 anos ou mais. A capacitação ensina como evitar golpes cibernéticos e fortalece o uso seguro de tecnologias no dia a dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A organização do curso informou que os interessados já podem se inscrever pelo portal Vix Cursos. Além disso, a equipe disponibiliza atendimento telefônico para auxiliar no preenchimento do cadastro, pelo número (27) 98125-0964, das 9h às 17h.
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A coordenação da oficina confirmou que as aulas acontecerão na terça-feira (24) e na quarta-feira (25), das 8h às 12h. O curso será realizado na Casa do Cidadão, em Maruípe, e contará com apenas 20 vagas. A iniciativa é gratuita e ocorre em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
O curso
A equipe responsável destacou que o objetivo é ampliar a autonomia digital dos participantes. Por isso, o conteúdo aborda, de forma prática, a identificação de fraudes, a prevenção de golpes comuns e o uso seguro de aplicativos e serviços online.
Além disso, os instrutores orientam sobre práticas seguras na internet. Durante as aulas, os participantes aprendem a reconhecer mensagens suspeitas e a adotar cuidados ao acessar redes sociais e plataformas digitais.
A organização do projeto explicou que a oficina prioriza mulheres com 50 anos ou mais, que moram ou trabalham em Vitória e são alfabetizadas. No entanto, homens que atendam aos critérios também podem participar, caso ainda existam vagas disponíveis.
Projeto 60+
A coordenação ainda informou que a ação integra o projeto “60+ Conectados / Clique Seguro – Proteja seus direitos”. A iniciativa busca promover inclusão digital e proteção contra crimes virtuais. Para ampliar o alcance, a idade mínima foi reduzida para 50 anos nesta edição. Ainda assim, pessoas com 60 anos ou mais continuam aptas a participar.
Com isso, o curso amplia o acesso à informação e contribui para a segurança digital de um público frequentemente visado por criminosos na internet.
Serviço
Oficina Digital para Prevenção a Golpes Cibernéticos
- Data: 24 e 25 de março
- Horário: 8h às 12h
- Carga horária: 8 horas
- Vagas: 20
- Local: Casa do Cidadão (Avenida Maruípe, 2544, em Itararé)
- Público: Preferencialmente mulheres com 50 anos ou mais, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, alfabetizadas
- Inscrições: pelo site Vix Cursos
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