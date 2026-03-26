Cursos gratuitos de IA abrem oportunidades para jovens capixabas

O Centro de Integração Empresa-Escola, em parceria com a IBM, está oferecendo cursos gratuitos de inteligência artificial para jovens em todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo. A iniciativa, portanto, busca ampliar o acesso à tecnologia e capacitar novos talentos em um cenário de transformação digital.

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Além disso, os cursos são disponibilizados por meio da plataforma IBM SkillsBuild. Dessa forma, os participantes podem acessar conteúdos introdutórios sobre tecnologia e inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a capacitação apresenta aplicações práticas em diferentes áreas, como eventos esportivos, shows e entretenimento em geral.

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Os interessados podem acessar a plataforma por meio do link disponibilizado e garantir certificado de horas. Em média, os cursos têm duração entre 15 e 30 minutos, o que facilita a participação. Assim, a iniciativa permite que mais jovens tenham acesso rápido ao conteúdo.

Enquanto isso, a inteligência artificial já impacta diversos setores. No entretenimento, por exemplo, a tecnologia vem transformando a forma como o público vivencia eventos ao vivo. Dessa maneira, produções musicais passam a incorporar recursos tecnológicos que ampliam a interação entre artistas e fãs.

Parceria no Lollapalooza Brasil 2026

Um exemplo recente ocorreu no Lollapalooza Brasil 2026, realizado entre os dias 20 e 22 de março, em São Paulo. Nesse contexto, a OpenAI atuou como parceira oficial de inteligência artificial. A organização utilizou o ChatGPT como guia para auxiliar o público durante o evento.

Além disso, a tecnologia permitiu que os visitantes organizassem suas agendas e conhecessem os artistas. Também foram instalados pontos físicos, chamados de “orelhões”, que possibilitaram a interação direta com a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, o sistema funcionou por meio de aplicativo, link e QR codes espalhados pelo local.

Outro exemplo ocorreu durante a turnê The Eras Tour. Nesse caso, tecnologias avançadas contribuíram para melhorar a experiência do público. Sistemas de áudio modernos, painéis de LED e iluminação inteligente integraram o espetáculo e ampliaram a imersão.

Além disso, a inteligência artificial também foi aplicada na venda de ingressos. Algoritmos analisaram dados de demanda e tendências para ajustar preços. Paralelamente, sistemas de segurança digital atuaram na proteção das transações e dos dados dos usuários.

Dessa forma, a iniciativa do CIEE e da IBM acompanha o avanço da tecnologia. Ao mesmo tempo, amplia o acesso à capacitação e prepara jovens para novas demandas do mercado.