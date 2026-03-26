Procurando emprego? Confira vagas abertas em Cachoeiro

Duas empresas anunciaram novas vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades contemplam funções nas áreas de vendas e serviços gerais. Além disso, os cargos oferecem benefícios e exigem requisitos específicos para os candidatos.

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A primeira vaga é para o cargo de consultor interno. A empresa busca profissionais com experiência em vendas, ensino médio completo e habilidade em negociação. Dessa forma, o perfil exige comunicação eficiente e foco em resultados.

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Além do salário, o cargo oferece comissão e benefícios. Entre eles, estão plano de saúde, plano odontológico e day off. Também há convênio com o Cartão de Todos e acesso a uma plataforma de cursos profissionalizantes. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

Por outro lado, outra empresa da cidade abriu vaga para auxiliar de serviços gerais. Nesse caso, o candidato precisa ter experiência na área e disponibilidade de horário. Assim, a função exige organização e comprometimento com a rotina de trabalho.

Os benefícios incluem alimentação na empresa, cesta básica, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. Para participar do processo seletivo, o candidato pode enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Além disso, há a opção de entrega presencial na recepção da empresa, localizada na Rua Mario Pires Martins, nº 2, no bairro Guandu, das 8h às 17h.

Portanto, as vagas representam uma oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Contudo, é fundamental atender aos requisitos e seguir corretamente as orientações de envio do currículo.