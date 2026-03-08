De sonhos a referência: a história da empreendedora cachoeirense Aliny

A história da empreendedora Aliny Lorraine mostra como coragem, fé e perseverança podem transformar sonhos em realidade. Referência em mega hair na cidade, ela construiu o próprio salão após enfrentar desafios, superar inseguranças e acreditar no propósito de transformar a autoestima de outras mulheres.

No início da trajetória, os obstáculos pareciam maiores que as oportunidades. Mesmo assim, Aliny decidiu seguir em frente. Segundo ela, o período mais difícil aconteceu justamente quando os sonhos eram grandes, mas os recursos ainda eram limitados.

Empreendedora, Aliny relembra que o começo exigiu força emocional e confiança no próprio trabalho. “O momento mais difícil foi no início, quando eu tinha muitos sonhos, mas poucos recursos. Empreender exige coragem, fé e muita perseverança”, conta.

O desejo de abrir o próprio salão nasceu do amor pela profissão e pela transformação que o trabalho proporciona. Com o tempo, ela percebeu que queria oferecer mais do que um serviço estético.

Beleza além da estética

Empreendedora e especialista em mega hair, Aliny explica que o objetivo sempre foi criar um espaço onde cada cliente se sentisse valorizada.

“Sempre acreditei que a beleza vai muito além da estética. Ela toca a autoestima e a confiança. Por isso quis ter meu próprio espaço para atender com excelência e propósito”, afirma.

No entanto, conquistar reconhecimento no mercado não aconteceu de forma imediata. No início do negócio, a profissional precisou enfrentar o desafio de conquistar clientes e demonstrar a qualidade do trabalho.

Empreendedora, Aliny destaca que a credibilidade surgiu com dedicação e aprendizado constante. “Empreender exige investimento, aprendizado e disciplina. Também precisei provar, através do meu trabalho, a qualidade e o cuidado que tenho com cada cliente”, relata.

Com o passar do tempo, o esforço começou a dar resultados. Hoje, ela se tornou referência em mega hair em Cachoeiro de Itapemirim e atende mulheres que buscam transformar a aparência e, principalmente, a autoestima.

Especialista em mega hair, Aliny afirma que a reputação se constrói com constância e respeito pelas pessoas. “Eu acredito que reputação se constrói com consistência, amor pelo que faz e respeito pelas pessoas. Cada cliente que sai feliz do meu salão se torna parte dessa construção”, diz.

Vida fora do CNPJ

Além da carreira como empreendedora, Aliny também concilia o papel de mãe e esposa. A rotina exige organização, mas também traz motivação diária.

Empreendedora, Aliny afirma que a família representa a principal base da sua trajetória. “Não é fácil conciliar tudo, mas é muito gratificante. Minha família é minha base e minha maior motivação”, afirma.

Mesmo com as conquistas, houve momentos em que a vontade de desistir apareceu. Ainda assim, a fé e o propósito fizeram com que ela continuasse.

Motivação

“Cada cliente que recupera a autoestima me lembra por que comecei”, conta. A motivação diária, segundo ela, vem justamente do impacto positivo que o trabalho causa na vida das mulheres. “Ver uma cliente se olhando no espelho e sorrindo não tem preço”, afirma.

Quando olha para a própria trajetória, Aliny reconhece que a inspiração veio de casa.

“Minha maior inspiração sempre foi Deus e minha família. Eles são minha base e meu apoio”, diz.

Aliny incentiva que mulheres acreditem no próprio potencial. “Não espere o momento perfeito, comece com o que você tem. O medo vai existir, mas a coragem vem quando você dá o primeiro passo”, conclui.