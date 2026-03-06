PIB do Espírito Santo cresce 3,9% em 2025

A economia do Espírito Santo encerrou o ano de 2025 com crescimento em todas as quatro bases de comparação analisadas. Nesse contexto, na avaliação anual, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado avançou 3,9%, resultado superior aos registrados em 2022, 2023 e 2024.

Além disso, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o crescimento alcançou 5,9%. Com isso, o resultado representa o maior patamar dos últimos dois anos. Ao mesmo tempo, o desempenho também supera o índice nacional, que registrou expansão de 1,8%. Já em relação ao trimestre imediatamente anterior, a economia capixaba também avançou, com alta de 1,9%.

A Coordenação de Estudos Econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) elaborou os dados e apresentou os resultados em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (06).

De modo geral, o desempenho anual ocorreu a partir da expansão dos três grandes setores da economia. A agropecuária liderou o crescimento, com aumento de 11,2%. Em seguida, a indústria registrou avanço de 5,7%. Já o setor de serviços, que também inclui o comércio e possui maior peso na economia capixaba, apresentou crescimento de 2,6% no período.

Mercado de trabalho

Diretor de Integração do IJSN, Antonio Rocha explicou que o cenário está diretamente ligado ao aquecimento do mercado de trabalho no estado. Segundo ele, o aumento da ocupação e da renda contribuiu para ampliar o consumo.

“Esse cenário resulta de um mercado de trabalho aquecido, com uma taxa de desocupação de 2,4%. São mais pessoas ocupadas ao longo do ano e um rendimento crescente, que desencadeia em uma massa de rendimento maior. Assim, com mais dinheiro circulando na economia, as pessoas consomem mais. Por isso, o segmento de Serviços prestados à família apresentou um desempenho expressivo, registrando aumento de 12,2%, seguido por Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com 3%”, afirmou Antonio Rocha.

Em valores correntes, o Produto Interno Bruto capixaba atingiu R$ 62,9 bilhões no quarto trimestre. No acumulado dos últimos quatro trimestres, o valor chegou a R$ 248,2 bilhões. Além disso, em todas as quatro bases de comparação analisadas, a economia do Espírito Santo apresentou desempenho superior à média nacional.

Diretor-geral do IJSN, Pablo Lira afirmou que os números confirmam a expectativa de crescimento projetada para o estado. De acordo com ele, os indicadores reforçam a trajetória positiva da economia capixaba.

“Esses resultados são a confirmação de uma expectativa que já tínhamos para 2025. Além disso, são dados que refletem a trajetória de expansão que a economia capixaba está vivendo, indicadores que apontam para um cenário positivo para 2026. Ao mesmo tempo, trata-se de um trabalho desenvolvido pelo Instituto Jones que auxilia na tomada de decisão para o Espírito Santo”, destacou Pablo Lira.

Por fim, os dados também reforçam o dinamismo da economia capixaba ao longo de 2025. Nesse sentido, o desempenho positivo em diferentes atividades produtivas evidencia a diversidade da estrutura econômica do estado e a contribuição conjunta dos setores para o crescimento.