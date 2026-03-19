Defesa Civil emite alerta de chuva forte e granizo para Sul do ES nas próximas 8h
A previsão é de fortes tempestades nas próximas 8 horas. A população é orientada a evitar áreas de risco e a manter a segurança.
A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta de condições climáticas adversas para a região Centro-Sul do estado nas próximas 8 horas na manhã desta quinta-feira (19). A previsão é de chuva forte, raios, ventos intensos e risco de granizo, o que pode causar transtornos em diversas áreas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A orientação para a população é que evite locais de risco, como áreas sujeitas a alagamentos, deslizamentos de terra ou áreas elevadas que possam ser afetadas por ventos fortes e raios. Além disso, é importante tomar precauções para proteger-se de possíveis quedas de árvores e fiações elétricas, que podem ser provocadas pela tempestade.
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Medidas de segurança e prevenção
Em caso de tempestade, a Defesa Civil orienta que a população se abrigue em locais seguros, longe de janelas. Se identificar risco de alagamento ou deslizamento de terra, procure abrigo em áreas mais altas e afastadas de encostas. Ao dirigir, evite transitar por vias alagadas e redobre a atenção em locais com risco de deslizamentos.
Emergência e contato
Em situações de emergência, a Defesa Civil pede que a população ligue imediatamente para o telefone 193, a fim de acionar os serviços de socorro e receber orientações sobre como proceder durante a tempestade.
O alerta para a região Centro-Sul do Espírito Santo vale pelas próximas 8 horas e pode ser atualizado conforme a evolução das condições climáticas. A população deve ficar atenta a novos avisos da Defesa Civil e seguir as orientações para garantir sua segurança.
Fique alerta e tome as medidas necessárias para proteger sua vida e a de sua família.
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