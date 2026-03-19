Chuva e ventos fortes: entenda os riscos dos novos alertas do Inmet para o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta quinta-feira (19), novos avisos meteorológicos para diversas regiões. Os alertas indicam condições de “Perigo” e “Perigo Potencial” devido ao avanço de tempestades. Portanto, os moradores devem redobrar a atenção até o final do dia.

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Alerta laranja

O aviso de nível laranja começou a valer na manhã de hoje. Segundo o instituto, o volume de chuva pode atingir 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia. Além disso, os ventos intensos preocupam, com rajadas que variam entre 60 e 100 km/h.

Nesse cenário, os riscos tornam-se mais acentuados. Existe a possibilidade real de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Da mesma forma, os cidadãos devem monitorar áreas suscetíveis a alagamentos e descargas elétricas.

Alerta amarelo

Simultaneamente, o Inmet mantém um alerta amarelo de severidade moderada. Neste caso, a precipitação acumulada deve chegar a 50 mm por dia. Já os ventos sopram com velocidade entre 40 e 60 km/h.

Embora o risco de danos seja considerado baixo, a precaução permanece essencial. Pequenos alagamentos e incidentes com a rede elétrica podem ocorrer de forma isolada. Por isso, a vigilância constante ajuda a evitar transtornos maiores.

Orientações de segurança

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros recomendam medidas preventivas imediatas. Durante as rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Além disso, evite se abrigar debaixo de árvores, pois elas atraem raios e podem cair.

Outro ponto crucial envolve o uso de tecnologia. O órgão sugere que os moradores evitem aparelhos eletrônicos ligados à tomada. No caso do alerta laranja, o ideal é desligar o quadro geral de energia para proteger a residência de curtos-circuitos.

Canais de emergência

Caso você presencie alguma situação de risco, entre em contato com as autoridades competentes. O telefone da Defesa Civil é o 199. Já o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193. Ambos os serviços funcionam 24 horas por dia para garantir o socorro imediato.