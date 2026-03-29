Dengue: sistema identifica áreas com maior risco de infestação em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta reforçou o combate ao Aedes aegypti com a ampliação do monitoramento e das ações preventivas em todo o município. A principal estratégia tem sido o uso de ovitrampas, armadilhas que identificam com precisão as áreas com maior risco de infestação.

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Atualmente, 70 ovitrampas estão instaladas em pontos estratégicos, distribuídas entre a sede, o balneário de Iriri e comunidades como Limeira e Jabaquara. As equipes realizam o monitoramento semanal, com coleta das palhetas e análise em laboratório para contagem dos ovos do mosquito.

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Dados recentes apontam que bairros como Nova Anchieta, Centro, Iriri, Benevente, Morro da Penha, Nova Esperança e Justiça II atingiram classificação de alerta máximo.

Segundo a coordenação da Vigilância Ambiental, essa classificação ocorre quando são encontrados mais de 110 ovos por armadilha. Esse é um indicativo de alta densidade do vetor e maior risco de transmissão de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

Com base nesses dados, portanto, a Secretaria de Saúde intensificou as ações nas áreas mais críticas. Assim, as equipes realizam inspeções em imóveis num raio de até 200 metros, aplicam larvicida, tratam bueiros, utilizam biolarvicida em locais alagados, além de promover vistorias em construções e atividades educativas junto à população.