Denúncia leva à apreensão de quase 500 pinos de cocaína em Cachoeiro

Uma denúncia levou à apreensão de drogas no Conjunto Fé e Raça na tarde desta quarta-feira (25), em ocorrência registrada na Rua das Araras. A ação foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com as informações iniciais, os policiais receberam relatos de que um homem utilizava uma motocicleta vermelha para realizar tráfico de entorpecentes na região. Diante disso, as equipes intensificaram o patrulhamento no local.

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Em seguida, os militares localizaram o suspeito com as características informadas e realizaram a abordagem. Durante a ação, os agentes iniciaram diligências para verificar a veracidade das denúncias.

Após a abordagem, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes em posse do suspeito. Além disso, a equipe apreendeu dinheiro em espécie, possivelmente oriundo da atividade ilícita.

Apreensão de drogas no Conjunto Fé e Raça inclui cocaína e dinheiro

Durante a verificação detalhada, os militares apreenderam 483 pinos de cocaína, além de uma porção maior da mesma substância, pesando aproximadamente 245 gramas.

Além disso, os agentes recolheram R$ 80 em dinheiro. Segundo a polícia, o valor pode estar relacionado à comercialização de drogas na região.

A ocorrência reforça a atuação das forças de segurança no combate ao tráfico em áreas urbanas. Além disso, destaca a importância das denúncias anônimas para o sucesso das operações.

Enquanto isso, a Polícia Militar segue intensificando o patrulhamento em regiões consideradas sensíveis. A estratégia busca reduzir a circulação de entorpecentes e aumentar a sensação de segurança.

Após a apreensão, os policiais encaminharam o material à autoridade policial competente. O caso segue sob investigação para identificar possíveis conexões com outros envolvidos.