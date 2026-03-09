Deslizamento interdita trecho da ES-165 entre Castelo

O deslizamento de terra na ES-165 interditou um trecho da rodovia na manhã desta segunda-feira (9). A ocorrência foi registrada no interior do município de Castelo, no Sul do Espírito Santo.

A queda de terra atingiu o trecho que liga o Centro de Castelo à localidade de Monte Vênus. Como resultado, grande quantidade de solo e detritos cobriu parte da pista.

Com isso, o tráfego de veículos foi interrompido temporariamente na região. Motoristas que utilizam a rodovia precisaram redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho.

Logo após a identificação do problema, a Defesa Civil municipal foi acionada. Em seguida, a equipe se deslocou até o local para avaliar as condições da via e identificar possíveis riscos.

Durante a inspeção inicial, os agentes constataram que parte da pista ainda permanecia coberta por terra. Por esse motivo, as equipes decidiram interditar a rodovia para garantir a segurança dos motoristas.

Além disso, a Defesa Civil comunicou imediatamente o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O órgão é responsável pela manutenção e avaliação das rodovias estaduais.

Após o contato, o DER-ES informou que acionou uma equipe técnica para analisar a situação no local. Agora, os profissionais avaliam as condições do trecho atingido.

Esse tipo de ocorrência, por sua vez, costuma acontecer em áreas com relevo acentuado. Além disso, fatores climáticos e características do solo podem favorecer o deslocamento de terra em encostas.

Deslizamento de terra na ES-165

O deslizamento de terra na ES-165 preocupa moradores e motoristas que utilizam o trecho diariamente. A rodovia liga comunidades importantes da região e concentra fluxo constante de veículos.

Além disso, trabalhadores utilizam a via para deslocamento diário. Produtores rurais também usam a estrada para transportar mercadorias e insumos agrícolas.

Por esse motivo, qualquer interrupção no tráfego afeta diretamente a rotina das comunidades locais. A interdição do trecho altera deslocamentos e exige atenção redobrada dos motoristas.

Segundo a Defesa Civil, as equipes priorizam a segurança no local. Por isso, os agentes interditaram parte da pista para evitar acidentes enquanto técnicos analisam a área.

Enquanto isso, equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) avaliam a estabilidade do terreno. A análise técnica definirá as medidas necessárias para liberar a rodovia.

Entre as ações previstas estão a retirada da terra acumulada e a limpeza da pista. Além disso, os técnicos podem indicar intervenções estruturais para estabilizar o trecho.

Essas medidas buscam reduzir o risco de novos deslizamentos na região. Dessa forma, as equipes pretendem restabelecer o tráfego com segurança para os usuários da rodovia.

A Defesa Civil também orienta motoristas a evitarem o trecho até a normalização da situação. Caso o deslocamento seja necessário, a recomendação é redobrar a atenção ao trafegar pela área.

Além disso, moradores devem acompanhar as atualizações divulgadas pelas autoridades. Os órgãos responsáveis informam mudanças nas condições da rodovia por meio de canais oficiais.

Por fim, o caso de deslizamento de terra na ES-165 reforça a importância do monitoramento constante em áreas de encosta. A atuação rápida das equipes busca preservar a segurança de quem utiliza a estrada.