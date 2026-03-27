Dia de Sorte: como funciona e quais as chances de ganhar

Lançada em maio de 2018 pela Caixa Econômica Federal, a Dia de Sorte se consolidou como uma das modalidades favoritas dos apostadores que buscam probabilidades mais amigáveis. Assim, baseada em datas comemorativas, a loteria oferece sorteios três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.

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Como jogar

Nesse sentido, para registrar uma aposta, o jogador deve escolher de 7 a 15 números dentro de um universo de 31 disponíveis (representando os dias do mês), além de selecionar um “Mês da Sorte” (de janeiro a dezembro).

Aposta Simples: Custa R$ 2,50 (7 números + 1 mês).

Aposta Máxima: Pode chegar a 15 números, com valor superior a R$ 16 mil.

Chances de vitória

O grande diferencial da Dia de Sorte é a probabilidade de acerto. No prêmio principal, a chance é de 1 em 2.629.575, o que representa uma facilidade 24% maior de ganhar em comparação à Lotofácil.

Premiação e curiosidades

Mês da Sorte: Acertar o mês garante um prêmio fixo, independentemente do acerto nos números de 1 a 31.

Dezenas Frequentes: Historicamente, os números que mais apareceram nos sorteios são 10, 07, 20, 17, 04, 11 e 08.

Acúmulo: Embora os prêmios individuais costumem ser menores que os da Mega-Sena, o valor acumula para o concurso seguinte caso não haja vencedores na faixa principal.