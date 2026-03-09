Documentário traz relatos de usuários do Caps II de Cachoeiro

O Cineclube Jece Valadão, em parceria com o espaço cultural Sessão 103, lançou o documentário de curta-metragem “Ciclo Sentidos da Loucura”. A produção reúne depoimentos de usuários do Centro de Atenção Psicossocial II (Caps II) de Cachoeiro de Itapemirim. Dessa forma, o público pode assistir ao filme no site do projeto “Memórias Faladas”, que também reúne textos de autores brasileiros sobre o tema da loucura.

O lançamento integra uma iniciativa cultural que busca ampliar o debate sobre saúde mental por meio da arte e da memória. Além disso, o projeto disponibiliza crônicas, poemas, contos e relatos escritos por autores de diferentes regiões do país.

A equipe do cineclube realizou parte do material a partir de uma experiência artística promovida dentro do Caps II. Em 29 de dezembro de 2025, o grupo levou ao local a performance “Ciclo Sentidos”, desenvolvida em parceria com a Cia NÓS de Teatro.

O projeto

Durante a atividade, os participantes percorrem um ambiente sensorial. Inicialmente, eles entram vendados em um quarto escuro. Em seguida, caminham por um “tapete de sensações”. Ao final do percurso, cada participante compartilha uma história pessoal com um artista que também permanece vendado.

No mesmo dia da apresentação artística, a equipe de produção do documentário convidou alguns participantes para gravar depoimentos. Os relatos abordam experiências pessoais, memórias e vivências relacionadas ao adoecimento mental. Além disso, dois profissionais que atuam no Caps II participaram das entrevistas e falaram sobre os desafios do atendimento em saúde mental.

O coordenador do projeto destacou o papel da experiência artística no processo de construção do documentário.

“A performance ajudou a criar um ambiente de confiança antes da gravação dos depoimentos. A proposta da atividade busca despertar a atenção para as sensações do cotidiano e estimular a escuta entre as pessoas”, disse Lucas Schuina

Ainda conforme Lucas Schuina, a dinâmica artística incentivou os participantes a compartilhar suas histórias com mais liberdade. Dessa forma, os depoimentos ganharam profundidade e sensibilidade.

Projeto Memórias Faladas amplia debate sobre saúde mental

O Cineclube Jece Valadão já desenvolveu outras iniciativas junto ao Caps II ao longo de 2025. Assim, entre elas estão sessões de cinema e rodas de conversa realizadas tanto no próprio centro de atendimento quanto no espaço Sessão 103. A partir dessas atividades, surgiu a ideia de registrar histórias em formato audiovisual.

O documentário integra o projeto “Memórias Faladas”, que tem como objetivo registrar histórias de vida de pessoas comuns. Para esta primeira edição, a equipe escolheu abordar experiências relacionadas à saúde mental.

Parte da equipe que produziu o curta-metragem participou de uma oficina de audiovisual conduzida por Lucas Schuina no espaço cultural Sessão 103. Além do filme, o projeto recebeu contribuições de autores de 15 cidades e nove estados brasileiros.

Nesse sentido, os textos enviados incluem diferentes formatos literários, como crônicas, poesias, contos e relatos. Todo o material está disponível no site do projeto. A proposta busca valorizar diversas formas de expressão da memória e incentivar o compartilhamento de experiências pessoais.

O projeto “Memórias Faladas” recebeu apoio por meio de edital da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa contou com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura.

