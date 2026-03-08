Domingo no Espírito Santo terá chuva isolada e calorão; confira a previsão

A previsão do tempo no Espírito Santo indica predomínio de tempo aberto durante a manhã deste domingo em todas as regiões do estado. O cenário favorece períodos de sol e poucas nuvens.

Contudo, a condição atmosférica muda ao longo do dia em algumas áreas. A partir da tarde, pancadas de chuva com trovoadas podem ocorrer em trechos das regiões Sul e Serrana.

Essas instabilidades devem se concentrar principalmente nas áreas próximas ao Caparaó. Enquanto isso, nas demais regiões capixabas, não há previsão de chuva.

Além disso, as temperaturas máximas devem subir ao longo do dia. Dessa forma, o calor tende a se intensificar em várias cidades do Espírito Santo.

Outro fator observado é a intensidade do vento. De acordo com a previsão, os ventos sopram com intensidade fraca em praticamente todo o estado.

Ainda assim, o tempo firme predomina na maior parte do território capixaba. Por isso, grande parte da população deve enfrentar um domingo de sol e calor.

Previsão do tempo no Espírito Santo

A previsão do tempo no Espírito Santo apresenta algumas variações entre as diferentes regiões do estado.

Na Grande Vitória, o domingo deve ter poucas nuvens e tempo estável. Além disso, não há previsão de chuva ao longo do dia.

As temperaturas variam entre 21 °C e 34 °C. Na capital, Vitória, a mínima prevista é de 22 °C, enquanto a máxima pode alcançar 34 °C.

Previsão do tempo na região Sul

Na Região Sul, o dia começa com poucas nuvens durante a manhã. Entretanto, a partir da tarde, áreas próximas ao Caparaó podem registrar pancadas de chuva com trovoadas.

Nas áreas menos elevadas da região, a temperatura mínima prevista é de 20 °C, enquanto a máxima pode chegar a 33 °C.

Já nas áreas mais altas, os termômetros devem marcar mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, o cenário é semelhante. O tempo começa com poucas nuvens durante a manhã.

Contudo, durante a tarde, pancadas de chuva com trovoadas podem ocorrer nas áreas próximas ao Caparaó.

Nas áreas menos elevadas da região serrana, as temperaturas variam entre 19 °C e 31 °C.

Por outro lado, nas áreas mais altas, os termômetros podem registrar mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Enquanto isso, a Região Norte do estado deve manter tempo estável durante todo o domingo. O céu permanece com poucas nuvens e não há previsão de chuva.

As temperaturas nessa área devem variar entre 22 °C e 34 °C.

Na Região Noroeste, o cenário segue semelhante. O tempo permanece firme, com poucas nuvens ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 21 °C e 34 °C. Já nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 19 °C e a máxima de 31 °C.

Por fim, a Região Nordeste também apresenta tempo estável. O céu permanece com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Nessa área, a temperatura mínima prevista é de 22 °C, enquanto a máxima pode atingir 34 °C.

Assim, a previsão do tempo no Espírito Santo indica um domingo de calor em grande parte do estado, com chuva isolada apenas nas áreas próximas ao Caparaó.