Duplicação da BR 101 entre Anchieta e Iconha terá obras à noite

A duplicação da BR 101 entre Anchieta e Iconha ganhará reforço no ritmo das obras a partir desta semana. As frentes de trabalho passarão a atuar também durante o período noturno.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A medida busca acelerar o cronograma das intervenções realizadas no trecho sul da rodovia. Atualmente, as equipes já executam atividades durante o dia.

Leia também: Chuva deve atingir várias regiões do Espírito Santo nesta quarta; veja quais

Com a nova etapa, os serviços continuarão também à noite. A previsão é que os trabalhos noturnos comecem nesta quarta-feira (11).

No entanto, a execução das atividades dependerá das condições climáticas. Caso o tempo permita, as equipes iniciarão as operações conforme o planejamento.

As intervenções ocorrerão entre os quilômetros 357,690 e 373,500 da BR-101. Esse trecho abrange áreas próximas aos municípios de Anchieta e Iconha.

Além disso, as obras incluem pontos de travessia e retornos operacionais. Esses locais ficam situados nos quilômetros 362 e 368 da rodovia.

Durante a execução dos serviços, as equipes realizarão atividades de terraplenagem e movimentação de materiais. Entre os trabalhos previstos estão escavação, transporte e lançamento de camadas de solo.

Duplicação da BR 101 entre Anchieta e Iconha

A duplicação da BR 101 entre Anchieta e Iconha integra um projeto de ampliação da capacidade da rodovia. O objetivo é melhorar as condições de tráfego e aumentar a segurança dos usuários.

Durante os trabalhos noturnos, as equipes também movimentarão equipamentos e veículos de obra ao longo da pista. Por isso, a concessionária responsável reforçará a sinalização no trecho.

Inicialmente, os profissionais instalarão elementos luminosos para orientar os motoristas. Além disso, o local contará com painéis verticais e sinalizadores em LED.

As equipes também utilizarão bastões luminosos e placas informativas, regulamentares e de advertência. Esses dispositivos ajudam a indicar as áreas de intervenção.

Além disso, os responsáveis instalarão painéis indicadores de velocidade para orientar os condutores que trafegam pela rodovia.

Cada frente de trabalho contará ainda com duas torres de iluminação. Esse recurso ampliará a visibilidade e facilitará a execução das atividades durante a noite.

Segundo a concessionária, toda a sinalização seguirá o Manual de Especificação Técnica de Sinalização e Proteção Temporária de Obras e Serviços Rodoviários do Grupo EcoRodovias.

Dessa forma, as intervenções seguirão os padrões técnicos adotados para obras em rodovias concedidas.

A duplicação do trecho busca reduzir riscos de acidentes e melhorar a fluidez do trânsito. Além disso, a ampliação da pista pode facilitar o deslocamento de veículos na região.

A BR 101 é uma das principais rodovias que cruzam o Espírito Santo. Por isso, a modernização do trecho entre Anchieta e Iconha é considerada estratégica para o tráfego regional.

Por fim, as equipes continuarão acompanhando o andamento das obras para cumprir o cronograma estabelecido. A expectativa é avançar nas intervenções e ampliar as condições de segurança para os motoristas.