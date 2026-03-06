É hoje! Banda Casaca anima primeiro dia do Parceria Legal

Começa nesta sexta-feira (6) a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor no bairro Porto Canoa, na Serra e segue até domingo (8). O evento reúne serviços gratuitos, orientação jurídica, renegociação de débitos, além de atrações gastronômicas e musicais para toda a família.

Sob coordenação do Procon, a feira concentra atendimentos essenciais em um único espaço. Assim, o morador consegue resolver pendências, buscar orientação e acessar serviços públicos sem precisar circular por diferentes pontos da cidade.

Ao mesmo tempo, a iniciativa também estimula o comércio local. Dessa forma, o evento contribui para fortalecer a economia do bairro e valorizar pequenos empreendedores.

Serviços gratuitos concentrados no sábado

Os atendimentos sociais e de cidadania acontecem exclusivamente no sábado (7), das 8h às 13h. Durante esse período, diversos órgãos atuam de forma integrada para facilitar a vida do cidadão.

A Polícia Científica emite a segunda via do RG. Além disso, a Defensoria Pública oferece assistência jurídica gratuita. A EDP e a Cesan também participam do evento e realizam renegociação de débitos, além de cadastro na tarifa social.

Enquanto isso, a Rede Abraço presta acolhimento e orientação social. Já o Procon, por sua vez, abre reclamações, orienta consumidores e atua na defesa dos direitos do cidadão. Assim, o público encontra suporte completo em um único local.

Portanto, a Feira Parceria Legal amplia o acesso a direitos básicos. Ao mesmo tempo, fortalece a relação entre consumidores e prestadores de serviço.

Praça de alimentação e shows animam o público

Além dos serviços, o evento aposta na gastronomia e na música para atrair moradores. A praça de alimentação reúne comerciantes locais, que oferecem diversas opções ao público. Consequentemente, o evento gera renda e valoriza pequenos empreendedores.

A programação musical ocorre durante os três dias de feira. Na sexta-feira, sobem ao palco Cadu Caruzo e Casaca. Já no sábado, o público acompanha Forró Raiz e Marcelo Ribeiro. No domingo, as atrações ficam por conta de Luan e Samba de Quintal.

Assim, enquanto parte do público resolve questões burocráticas, outra aproveita as apresentações culturais e momentos de lazer. Dessa maneira, Porto Canoa se transforma em um ponto de encontro entre cidadania, cultura e oportunidades.

A Feira Parceria Legal reforça o compromisso com o consumidor e, ao mesmo tempo, impulsiona o empreendedorismo local.