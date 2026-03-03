Feira Parceria Legal leva serviços gratuitos a moradores de Porto Canoa, na Serra

A Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor chega ao bairro Porto Canoa, na Serra, entre os dias 6 e 8 de março, com foco na oferta de serviços essenciais à população.

Sob coordenação do Procon, o evento reúne diversos órgãos públicos em um único espaço para facilitar o acesso da comunidade a atendimentos gratuitos.

A iniciativa concentra serviços que normalmente exigem deslocamentos para diferentes pontos da cidade. Dessa forma, os moradores conseguem resolver pendências, buscar orientações e acessar benefícios sociais sem burocracia excessiva e no mesmo local.

Sábado será dedicado aos atendimentos sociais

No sábado (7), das 8h às 13h, a programação prioriza ações de cidadania. A Polícia Científica emitirá a segunda via do RG. Já a Defensoria Pública prestará assistência jurídica gratuita para quem precisa de orientação legal.

Além disso, a EDP e a Cesan realizarão renegociação de débitos e cadastro na tarifa social. A Rede Abraço oferecerá acolhimento e orientação social. Enquanto isso, o Procon abrirá reclamações e orientará consumidores sobre seus direitos.

Assim, o evento fortalece a cidadania e amplia o acesso a serviços básicos. Ao reunir diferentes instituições, a feira reduz barreiras e aproxima o poder público da população.

Programação cultural e apoio ao comércio local

Embora o foco principal seja social, a feira também inclui atrações culturais e gastronômicas. A praça de alimentação contará com comerciantes locais, incentivando o empreendedorismo e movimentando a economia do bairro.

Além disso, o evento terá apresentações musicais nos três dias. Na sexta-feira, sobem ao palco Cadu Caruzo e Casaca. No sábado, o público acompanha Forró Raiz e Marcelo Ribeiro. Já no domingo, se apresentam Luan e Samba de Quintal.

Evento une cidadania e desenvolvimento

Enquanto parte do público busca atendimento social, outra aproveita as atrações culturais. Portanto, a Feira Parceria Legal transforma Porto Canoa em um espaço de serviços, lazer e oportunidades.

O evento reforça o compromisso com o consumidor, estimula o comércio local e promove inclusão social. Ao mesmo tempo, fortalece a integração entre comunidade e poder público.

Informações

Evento: Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

Entrada: Gratuita

Local: Bairro Porto Canoa

Data: 6, 7 e 8 de março