Economia criativa: projeto abre vagas para jovens no Espírito Santo

O Instituto Caravana abriu 105 vagas gratuitas para o projeto Caminhos Criativos: A Arte de Empreender. A iniciativa oferece formação em economia criativa para jovens de 18 a 24 anos no Espírito Santo. Além disso, ao final do curso, os participantes selecionados receberão incentivo financeiro de R$ 700.

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Além disso, o projeto será realizado em sete municípios capixabas: Aracruz, Conceição da Barra, São Mateus, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy e Viana. Assim, em cada cidade, serão disponibilizadas 15 vagas. As atividades presenciais ocorrerão nas unidades do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

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O programa prioriza jovens em situação de vulnerabilidade social, sobretudo aqueles que não estudam nem trabalham. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que cerca de 157 mil jovens e adolescentes no Espírito Santo estão fora da escola e do mercado de trabalho. Assim, no Brasil, esse contingente chega a aproximadamente 4 milhões de pessoas.

Curso combina aulas presenciais e atividades on-line

O curso terá carga horária total de 56 horas e será desenvolvido ao longo de 12 semanas. A formação seguirá modelo híbrido, com encontros presenciais e atividades virtuais. Dessa forma, os participantes terão acesso a uma experiência completa de aprendizagem.

Durante os dias de aula presencial, o projeto oferecerá transporte até o local das atividades, alimentação e material didático. Além disso, para viabilizar as aulas online, os organizadores disponibilizarão pacote de dados móveis para acesso à plataforma do curso.

A metodologia do programa foi estruturada em quatro etapas principais. Inicialmente, os participantes trabalharão o autoconhecimento. Em seguida, terão contato com o mercado criativo, os setores da economia criativa e as etapas de desenvolvimento de um empreendimento.

Ao final da formação, cada jovem deverá apresentar um projeto profissional. Dessa forma, essa proposta será avaliada por uma banca formada por mentores convidados.

Inscrições seguem abertas

Os interessados podem se inscrever de forma on-line por meio de formulário disponibilizado no perfil oficial do Instituto Caravana no Instagram. Também será possível realizar a inscrição presencialmente nas unidades do IFES onde o curso acontecerá.

Desse modo, o período de inscrições segue aberto até 24 de março de 2026.

A iniciativa utiliza recursos da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O projeto conta com patrocínio da TAG, empresa responsável por uma das maiores redes de transporte de gás do Brasil.

Além disso, a ação recebe apoio de diversas instituições, entre elas o Centro de Referência da Juventude (CRJ) Aracruz, Amigos da Justiça, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Hub ES+, Governo do Estado do Espírito Santo, Cultura em Rede e o próprio IFES.

Instituto Caravana já impactou milhares de estudantes

Fundado em 2022, o Instituto Caravana desenvolve projetos educativos e culturais itinerantes. Desde então, a organização já promoveu atividades que alcançaram mais de 130 mil estudantes da rede pública.

A instituição aposta em iniciativas voltadas à formação, criatividade e empreendedorismo como forma de ampliar oportunidades para jovens em diferentes regiões do país.

Sobre a TAG

A TAG opera a mais extensa rede de gasodutos de transporte de gás do Brasil. Assim, a empresa possui mais de 4.500 quilômetros de dutos que atravessam cerca de 200 municípios em dez estados brasileiros.

Desse total, aproximadamente 3.700 quilômetros estão localizados na região costeira do país, passando pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Outros 800 quilômetros estão instalados no Amazonas.

Desse modo, a companhia tem como principal acionista a ENGIE, com 50% de participação. A empresa atua globalmente na transição energética e trabalha para acelerar a construção de uma economia neutra em carbono. Por outro lado, no Brasil, a ENGIE se destaca na geração de energia renovável, além de atuar na comercialização, transmissão de energia e transporte de gás.

Os outros 50% pertencem ao grupo La Caisse, organização global de investimentos com forte presença no mercado brasileiro.

Serviço

Inscrições: link

Instagram: @institutocaravana

Período de inscrições: até 24 de março

Período do curso: de 6 de abril a 25 de junho