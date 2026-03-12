Qualificar ES oferece cursos da área da saúde em Mimoso do Sul

O programa Qualificar ES em Mimoso do Sul está oferecendo três cursos profissionalizantes realizados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

As capacitações acontecem em diferentes turnos e atendem moradores interessados em formação profissional.

No período da manhã, o programa oferece o curso de balconista de farmácia. Já no turno da tarde, os alunos participam da capacitação de auxiliar de laboratório. Além disso, no período da noite, ocorre o curso de cuidador de pessoas com deficiência.

As formações fazem parte das ações do Qualificar ES e são realizadas no espaço do CRAS de Mimoso do Sul.