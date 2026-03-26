Edital de R$ 240 milhões garante apoio para educação nos municípios capixabas

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), lançou um novo edital no valor de R$ 240 milhões. A iniciativa visa o fortalecimento da educação nos municípios. O investimento integra o Fundo do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Funpaes), política pública estruturada para ampliar a colaboração entre o Estado e as prefeituras na execução de ações educacionais.

O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Educação, Vitor de Ângelo, no 9º Congresso Gestão das Cidades, promovido pela Associação dos municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), entre os dias 24 e 25 de março, na Serra.

A iniciativa reuniu gestores municipais de cidades do Norte a Sul do Espírito Santo. Segundo o secretário, o fundo é essencial para viabilizar obras e aquisição de equipamentos, consolidando avanços na infraestrutura da rede pública de ensino.

Governo destaca volume histórico de investimentos na educação

“Nós já, ao longo dos últimos anos, na nossa gestão no governo Casagrande, lançamos diversos editais. Somados, eles totalizam quase um bilhão e quatrocentos milhões de reais. Nessa oportunidade, aqui no Congresso da Amunes, a gente lançou o edital de 2026, no total de R$ 240 milhões. Então, nesse momento em que o nosso governo se encaminha para o seu encerramento, no final deste ano, nós totalizamos, através desse fundo apenas, um bilhão e seiscentos mil reais em transferências em forma de investimento nos municípios”, explica Vitor de Ângelo.

De acordo com o secretário, a maior parte dos recursos do Funpaes é para obras, incluindo construção, ampliação e reforma de unidades educacionais. Assim, entre os espaços contemplados estão creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental.

Portanto, além da infraestrutura física, o fundo também permite a aquisição de itens estratégicos para o funcionamento das redes municipais. Entre eles: veículos para transporte escolar; equipamentos de informática; mobiliário escolar e sistemas de energia fotovoltaica.

Além do governador Renato Casagrande (PSB) e do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), o 9º Congresso Gestão das Cidades também contou com a presença de diversos secretários de Estado.