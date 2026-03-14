Eleição define novo Conselho Administrativo da Selita

A Cooperativa de Laticínios Selita realiza neste sábado (14) a eleição que definirá o novo Conselho Administrativo da instituição. A escolha dos integrantes ocorre, a partir das 9h, durante assembleia de cooperados, em Cachoeiro de Itapemirim, e vai definir quem ficará responsável pela condução da cooperativa nos próximos anos, de 2026 a 2030.

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A disputa conta com duas chapas. Uma delas é liderada pelo advogado Leonardo Monteiro, atual presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e ex-presidente da própria cooperativa.

Do outro lado, um grupo ligado à atual administração também apresenta candidatura para a composição do conselho. Trata-se do Wellington Rodrigues da Costa (Etinho), de Atílio Vivácqua. Em seu histórico, já atuou como conselheiro administrativo da cooperativa de 2010 a 2014.

A eleição mobiliza cooperados e produtores rurais associados à Selita, uma das principais cooperativas do setor de laticínios no Espírito Santo. O resultado da votação definirá os nomes que vão compor o Conselho Administrativo responsável por deliberar sobre os rumos estratégicos e a gestão da cooperativa.