Eleitores acham prefeito de Alfredo Chaves honesto; quase 60% votariam nele novamente

Levantamento do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado pelo AQUINOTICIAS.COM, nesta quinta-feira (26), indica que a maioria dos eleitores de Alfredo Chaves considera o prefeito Hugo Luiz uma pessoa honesta.

O prefeito Hugo Luiz é uma pessoa honesta? 70,2% Sim, é honesto 23,0% NS / NR 6,9% Não é honesto

De acordo com a pesquisa, 70,2% dos entrevistados consideram o prefeito uma pessoa honesta, enquanto 6,9% avaliam que ele não é honesto. Outros 23,0% não souberam ou preferiram não responder. Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o índice de percepção positiva pode variar entre 65,3% e 75,1%. Já o percentual dos que discordam dessa avaliação oscila entre 2,0% e 11,8%.

O levantamento também perguntou aos entrevistados se caso pudessem voltar atrás, se eles votariam novamente no mesmo candidato. Cerca de 59,4% dos eleitores afirmaram que repetiriam o voto. Por outro lado, 19,4% disseram que não votariam novamente, enquanto 21,2% não souberam ou preferiram não responder.

Se pudesse escolher de novo, votaria no mesmo candidato a prefeito? 59,4% Votaria no mesmo 21,2% NS / NR 19,4% Não votaria

Aplicada a margem de erro, o percentual dos que votariam novamente em Hugo Luiz pode variar entre 54,5% e 64,3%. Já os que não repetiriam o voto oscilam entre 14,5% e 24,3%, enquanto os indecisos variam entre 16,3% e 26,1%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Alfredo Chaves nos dias 11 e 12 de março. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.