Emanuela Pedroso anuncia novos investimentos nos municípios do Espírito Santo
Secretária participa de entregas de obras, autorizações e anúncios de recursos em diferentes regiões do Estado.
A secretária de Estado do Governo do Espírito Santo, Emanuela Pedroso, tem percorrido diferentes regiões do estado para acompanhar obras e anunciar novos investimentos nos municípios do Espírito Santo. Nas últimas semanas, a gestora participou de agendas que incluíram entregas de obras, assinatura de ordens de serviço e autorizações de novos projetos.
Durante as visitas, a secretária também esteve ao lado do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço. Juntos, eles acompanharam ações financiadas pelo Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas.
O programa é gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG). A iniciativa garante repasse direto de recursos para prefeituras investirem em infraestrutura, prevenção de desastres e melhoria da qualidade de vida da população.
Entre os compromissos recentes está a assinatura da ordem de serviço para construção de uma obra de contenção de encosta no município de Muqui. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 6,4 milhões.
Segundo o governo estadual, a intervenção busca proteger moradores que vivem em área considerada de risco para deslizamentos. Além disso, a obra pretende ampliar a segurança em períodos de chuvas intensas.
Investimentos nos municípios do Espírito Santo avançam em diferentes regiões
A agenda de investimentos nos municípios do Espírito Santo também incluiu compromissos na região serrana. Na ocasião, a secretária participou de inaugurações em Afonso Cláudio e Venda Nova do Imigrante.
Entre as entregas realizadas estão obras de recuperação de estradas vicinais que atendem 24 comunidades rurais. Além disso, o governo estadual inaugurou uma quadra poliesportiva e realizou intervenções de drenagem e pavimentação.
Outra entrega importante foi a inauguração de uma unidade da Farmácia Cidadã. A unidade atende moradores de oito municípios da região e amplia o acesso a medicamentos da rede pública.
No Norte do estado, a secretária também participou de agendas no município de Boa Esperança. Durante a visita, autoridades inauguraram duas praças públicas e uma capela mortuária.
Além disso, o governo autorizou o início do processo de licitação para urbanização e renaturalização do Córrego Boa Esperança. A obra busca reduzir alagamentos e melhorar a mobilidade urbana na região.
Outras ações ocorreram em Vila Pavão e Marilândia. Em Vila Pavão, o governo autorizou recursos para a canalização do Córrego Bela Aurora, intervenção que deve beneficiar cerca de duas mil famílias.
Já em Marilândia, a agenda incluiu a entrega de uma obra de contenção de encosta em área considerada de alto risco geológico.
De acordo com Emanuela Pedroso, o objetivo é ampliar os investimentos nos municípios do Espírito Santo e garantir melhorias estruturais nas cidades.
Segundo a secretária, os recursos do Fundo Cidades contribuem para acelerar projetos locais. Além disso, os investimentos fortalecem a infraestrutura urbana e ajudam as cidades a enfrentar impactos das mudanças climáticas.
“Nosso trabalho continua em todas as regiões do Espírito Santo”, afirmou a secretária ao comentar as agendas recentes do governo estadual.
