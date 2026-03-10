Empreendedorismo feminino cresce e já reúne 195 mil mulheres no ES

O empreendedorismo feminino no Espírito Santo registra crescimento e ganha cada vez mais espaço na economia estadual. Atualmente, um em cada três empreendedores capixabas é mulher.

Os dados fazem parte da pesquisa Retrato do Empreendedorismo Feminino Capixaba, elaborada pelo DataSebrae ES. O levantamento apresenta um panorama da participação feminina no ambiente de negócios.

De acordo com o estudo, o Espírito Santo possui uma população composta por 51% de mulheres. Além disso, cerca de 1,7 milhão delas estão em idade de trabalhar.

Dentro desse universo, aproximadamente 195 mil mulheres atuam como empreendedoras. O número reforça o avanço da presença feminina na criação e gestão de negócios.

Esse crescimento acompanha uma tendência observada em todo o país. Cada vez mais mulheres buscam autonomia financeira e oportunidades no empreendedorismo.

Além disso, o movimento reflete mudanças sociais e econômicas que ampliam o protagonismo feminino no mercado. Ainda assim, especialistas apontam que desafios permanecem presentes.

Dados do Sebrae Nacional, com base em informações do IBGE, indicam que o número de mulheres empreendedoras no Brasil aumentou significativamente. Entre 2012 e 2025, o total passou de 7,4 milhões para 10,4 milhões.

Atualmente, o país possui cerca de 567,4 milhões de donos de negócios. Desse total, aproximadamente 180,8 milhões são mulheres.

Esse cenário representa cerca de um terço da liderança feminina entre os empreendedores nacionais. Além disso, o levantamento aponta crescimento de 31,7% ao longo de dez anos.

Empreendedorismo feminino no Espírito Santo

O empreendedorismo feminino no Espírito Santo também revela desafios relacionados ao mercado de trabalho. Apesar do avanço, homens ainda apresentam maior participação na força de trabalho.

Segundo os dados analisados, a taxa de participação masculina chega a 73,1%. Por outro lado, mulheres ainda enfrentam maiores índices de desocupação.

Nesse contexto, a taxa de desemprego entre elas é de 3,1%, enquanto entre homens o índice é de 2,2%. Essa diferença revela obstáculos na inserção profissional feminina.

Além disso, as desigualdades também aparecem nos rendimentos médios. No Espírito Santo, as mulheres recebem cerca de R$ 2.786 por mês.

Enquanto isso, os homens registram rendimento médio mensal de aproximadamente R$ 3.692. Dessa forma, a diferença salarial chega a cerca de 24%.

Diante desse cenário, especialistas destacam a capacitação como estratégia fundamental para fortalecer negócios liderados por mulheres. O acesso ao conhecimento pode ampliar oportunidades e melhorar resultados.

Segundo o diretor-técnico do Sebrae no Espírito Santo, Eurípedes Pedrinha, investir em qualificação fortalece o crescimento empresarial. Além disso, o aprendizado ajuda empreendedoras a organizar e expandir suas atividades.

De acordo com ele, os dados mostram crescimento consistente da presença feminina no empreendedorismo. Entretanto, o cenário ainda exige ações que reduzam desigualdades.

Entre as iniciativas voltadas para esse público está o programa Sebrae Delas. O projeto oferece mentorias, capacitações, orientação para acesso ao crédito e oportunidades de networking.

Além disso, as trilhas de capacitação abordam temas como gestão financeira, marketing digital, vendas e planejamento estratégico. Os conteúdos buscam atender diferentes etapas do desenvolvimento empresarial.

A gestora do programa no Sebrae/ES, Suzana Fernandes, explica que os cursos são estruturados conforme o estágio de maturidade dos negócios. Dessa forma, cada empreendedora encontra conteúdos alinhados às necessidades do momento.

Outro destaque envolve a criação de redes de apoio entre mulheres empreendedoras. Essas conexões fortalecem a troca de experiências e ampliam oportunidades de crescimento.

Assim, o empreendedorismo feminino no Espírito Santo continua avançando e consolidando seu papel na economia estadual. A presença feminina nos negócios contribui para geração de renda, inovação e desenvolvimento regional.