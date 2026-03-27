Empregos: Anchieta divulga mais de 280 vagas abertas

O Sine de Anchieta divulgou, nesta sexta-feira (27), um painel atualizado com 281 vagas de emprego. As oportunidades, portanto, atendem diferentes áreas e níveis de escolaridade. Além disso, as vagas contemplam moradores de Anchieta, Piúma e Guarapari, conforme os critérios definidos pelos empregadores .

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Entre as principais oportunidades, destacam-se vagas na área industrial e da construção civil. Nesse sentido, há postos para ajudante de obras, caldeireiro, carpinteiro, eletricista, montador, mecânico e pintor industrial. Além disso, diversas vagas estão vinculadas à área da Samarco e exigem experiência em carteira de trabalho.

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Ao mesmo tempo, o painel também inclui oportunidades em outros setores. Há vagas para vendedor interno, agente comercial, técnico programador de serviços e técnico em eletromecânica. Além disso, funções como doméstica, padeiro, secretário de consultório odontológico e supervisor de academia também aparecem na lista.

Enquanto isso, o setor de serviços e hotelaria também apresenta vagas disponíveis. Nesse caso, há oportunidades para auxiliar de cozinha, cozinheiro, bartender e garçom. Dessa forma, o painel amplia as opções para candidatos com diferentes perfis profissionais.

Além disso, algumas vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Entre elas, estão funções como ajudante de obras, zelador, mecânico montador, pintor e caldeireiro. Assim, o painel inclui oportunidades específicas conforme as exigências das empresas .

Como se candidatar às vagas

O atendimento ocorre presencialmente, das 8h às 17h, no Sine de Anchieta. Os candidatos devem apresentar documentos obrigatórios, como RG, CPF ou CNH, comprovante de residência, carteira de trabalho e currículo atualizado. Além disso, certificados de cursos podem ser exigidos, dependendo da vaga.

O Sine funciona na Casa do Cidadão, localizada na Avenida Carlos Lindenberg, no Centro de Anchieta. Além disso, o órgão disponibiliza atendimento por telefone e WhatsApp para informações gerais. Portanto, os interessados devem buscar atendimento o quanto antes, já que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Dessa forma, o painel reforça a oferta de empregos na região. Ao mesmo tempo, amplia as oportunidades para trabalhadores que buscam inserção ou recolocação no mercado.