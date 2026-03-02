Sorveteria abre vaga de emprego em Marataízes
Empresa busca profissionais com ensino médio completo, organização e boa comunicação
A sorveteria Paletitas anunciou uma vaga de emprego para cidade de Marataízes. A oportunidade é voltada para candidatos com ensino médio completo e perfil dinâmico.
Segundo as informações divulgadas, o candidato deve ter boa comunicação, organização e proatividade. Além disso, a empresa exige pontualidade e capacidade de trabalho em equipe.
Outro requisito importante é a experiência na montagem de açaí. Também é desejável que o profissional já tenha atuado com atendimento ao público.
Dessa forma, a vaga pode interessar a quem já possui experiência no setor alimentício. Ao mesmo tempo, o perfil comportamental será decisivo no processo seletivo.
Os interessados devem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp, no número (28) 99928-4984.
