Sorveteria abre vaga de emprego em Marataízes

A sorveteria Paletitas anunciou uma vaga de emprego para cidade de Marataízes. A oportunidade é voltada para candidatos com ensino médio completo e perfil dinâmico.

Segundo as informações divulgadas, o candidato deve ter boa comunicação, organização e proatividade. Além disso, a empresa exige pontualidade e capacidade de trabalho em equipe.

Outro requisito importante é a experiência na montagem de açaí. Também é desejável que o profissional já tenha atuado com atendimento ao público.

Dessa forma, a vaga pode interessar a quem já possui experiência no setor alimentício. Ao mesmo tempo, o perfil comportamental será decisivo no processo seletivo.

Os interessados devem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp, no número (28) 99928-4984.