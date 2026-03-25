Empresa de construção civil abre vagas com contratação imediata no Sul do ES

Uma nova seleção de vagas de emprego em Marechal Floriano está aberta para profissionais da área de construção civil pesada. A iniciativa é da LCM Construção e Comércio S.A., que busca reforçar sua equipe em diferentes funções.

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De acordo com o anúncio, a empresa disponibiliza oportunidades para quatro cargos. As vagas são para servente de obras, técnico de segurança, motorista categoria D e operador de rolo, também com carteira D.

Além disso, os candidatos precisam atender a um requisito específico. É necessário residir em Marechal Floriano ou em regiões próximas. A exigência visa facilitar o deslocamento e garantir disponibilidade para as atividades.

Vagas de emprego em Marechal Floriano incluem área de obras

As vagas de emprego em Marechal Floriano contemplam funções operacionais e técnicas. Dessa forma, a seleção atende desde trabalhadores da base da construção até profissionais especializados.

Enquanto isso, a empresa atua no segmento de construção civil pesada, o que exige experiência e responsabilidade nas atividades. Por isso, os candidatos devem apresentar perfil compatível com as funções.

Além disso, os interessados devem encaminhar currículo ou entrar em contato diretamente com a empresa. O atendimento ocorre por meio de WhatsApp, no número (28) 99900-8268.

Segundo a divulgação, o processo seletivo está em andamento. Com isso, os candidatos devem procurar a empresa o quanto antes para aumentar as chances de participação.

Por outro lado, a abertura dessas vagas de emprego em Marechal Floriano reforça a geração de oportunidades na região. A construção civil segue como um dos setores que mais absorvem mão de obra.

Além disso, a seleção pode contribuir para a inserção de trabalhadores no mercado formal. Isso ocorre especialmente em áreas que exigem qualificação técnica e experiência prática.

As vagas de emprego em Marechal Floriano representam uma oportunidade para profissionais que buscam estabilidade e atuação no setor de obras. A orientação é que os interessados entrem em contato o quanto antes.