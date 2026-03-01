Empresários capixabas discutem tendências globais em Vitória

O Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac promove, na próxima terça-feira (3), o evento Inovações e tendências no varejo.

A entidade reunirá empresários, dirigentes sindicais e especialistas no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, para discutir transformações globais e os impactos no Espírito Santo.

O encontro terá inscrições gratuitas e acontecerá das 14h às 17h. Além disso, a organização pretende oferecer uma análise estratégica sobre o futuro do comércio de bens, serviços e turismo, conectando tendências internacionais à realidade capixaba.

HOC analisa cenário econômico global

Dentro dessa proposta, o professor e cientista político Heni Ozi Cukier, conhecido como HOC, conduzirá a palestra principal. Ele analisará o cenário econômico nacional e internacional e, ao mesmo tempo, apresentará perspectivas para comércio, serviços e turismo.

Além disso, HOC explicará como as mudanças no comportamento do consumidor, as novas tecnologias e os modelos de negócio vêm redefinindo o varejo mundial. O especialista também relacionará esses movimentos ao cotidiano das empresas brasileiras, tornando o conteúdo mais aplicável à realidade local.

NRF e aplicações práticas no mercado

Na sequência, o representante da Fecomércio-ES na Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação e Inovação da CNC, André Magno, apresentará os principais aprendizados da National Retail Federation (NRF). Ele destacará, portanto, estratégias com potencial de aplicação imediata no mercado brasileiro.

Magno explicará como o NRF Retail’s Big Show influencia decisões empresariais em escala global. Além disso, mostrará quais competências o setor exigirá nos próximos anos e como as empresas podem se preparar para esse novo cenário.

Relatório e panorama econômico capixaba

Além das análises internacionais, o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, apresentará um panorama detalhado da economia capixaba. Ele também entregará o Relatório de Gestão do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac.

Spalenza detalhará os setores com maior potencial de crescimento no estado. Segundo ele, os dados podem, consequentemente, orientar decisões mais eficientes e ampliar a competitividade das empresas locais.

Liderança destaca foco em ação prática

Por fim, o presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro, afirmou que o varejo atravessa um período de mudanças profundas. Nesse sentido, ele destacou que o evento busca transformar conhecimento em ação.

Moro ressaltou que o encontro oferecerá conteúdo estratégico e prático. O objetivo, segundo ele, é fortalecer a produtividade e, sobretudo, ampliar oportunidades de negócios no Espírito Santo.

Inovações e tendências no varejo