Empresários capixabas discutem tendências globais em Vitória
Evento gratuito em Vitória aborda cenário econômico internacional e perspectivas para o comércio capixaba
O Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac promove, na próxima terça-feira (3), o evento Inovações e tendências no varejo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A entidade reunirá empresários, dirigentes sindicais e especialistas no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, para discutir transformações globais e os impactos no Espírito Santo.
Leia também: Mercados deixam de abrir aos domingos no Espírito Santo
O encontro terá inscrições gratuitas e acontecerá das 14h às 17h. Além disso, a organização pretende oferecer uma análise estratégica sobre o futuro do comércio de bens, serviços e turismo, conectando tendências internacionais à realidade capixaba.
HOC analisa cenário econômico global
Dentro dessa proposta, o professor e cientista político Heni Ozi Cukier, conhecido como HOC, conduzirá a palestra principal. Ele analisará o cenário econômico nacional e internacional e, ao mesmo tempo, apresentará perspectivas para comércio, serviços e turismo.
Além disso, HOC explicará como as mudanças no comportamento do consumidor, as novas tecnologias e os modelos de negócio vêm redefinindo o varejo mundial. O especialista também relacionará esses movimentos ao cotidiano das empresas brasileiras, tornando o conteúdo mais aplicável à realidade local.
NRF e aplicações práticas no mercado
Na sequência, o representante da Fecomércio-ES na Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação e Inovação da CNC, André Magno, apresentará os principais aprendizados da National Retail Federation (NRF). Ele destacará, portanto, estratégias com potencial de aplicação imediata no mercado brasileiro.
Magno explicará como o NRF Retail’s Big Show influencia decisões empresariais em escala global. Além disso, mostrará quais competências o setor exigirá nos próximos anos e como as empresas podem se preparar para esse novo cenário.
Relatório e panorama econômico capixaba
Além das análises internacionais, o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, apresentará um panorama detalhado da economia capixaba. Ele também entregará o Relatório de Gestão do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac.
Spalenza detalhará os setores com maior potencial de crescimento no estado. Segundo ele, os dados podem, consequentemente, orientar decisões mais eficientes e ampliar a competitividade das empresas locais.
Liderança destaca foco em ação prática
Por fim, o presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro, afirmou que o varejo atravessa um período de mudanças profundas. Nesse sentido, ele destacou que o evento busca transformar conhecimento em ação.
Moro ressaltou que o encontro oferecerá conteúdo estratégico e prático. O objetivo, segundo ele, é fortalecer a produtividade e, sobretudo, ampliar oportunidades de negócios no Espírito Santo.
Inovações e tendências no varejo
- Data: 3 de março
- Horário: 14h às 17h
- Local: Hotel Senac Ilha do Boi – Vitória
- Inscrições gratuitas: https://bit.ly/4b5SZZf
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726