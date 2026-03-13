Empresas anunciam novas vagas de emprego na região Sul do ES

Empresas da região anunciaram novas vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam setores administrativos, comerciais, educacionais e industriais. Dessa forma, trabalhadores que buscam recolocação profissional ou desejam ingressar no mercado encontram novas alternativas de contratação.

Além disso, as vagas apresentam perfis variados. Algumas funções exigem conhecimentos específicos, enquanto outras valorizam características comportamentais, como iniciativa, organização e disposição para aprender. Assim, candidatos com diferentes experiências podem participar dos processos seletivos.

Oportunidades nas áreas administrativa, comercial e educacional

A unidade da Microlins de Venda Nova do Imigrante anunciou vagas para três funções: auxiliar administrativo, professor de informática e vendedor. As oportunidades buscam profissionais organizados, comunicativos e com interesse em atuar em áreas ligadas à gestão, educação e atendimento comercial.

Os interessados devem enviar currículo diretamente para o e-mail [email protected]. Além disso, a empresa também disponibiliza contato pelo telefone (28) 99973-5021 para esclarecimento de dúvidas sobre o processo seletivo.

Segundo a divulgação, a seleção busca ampliar a equipe da unidade e fortalecer o atendimento aos alunos e clientes da instituição.

Vaga na área de produção industrial

Outra oportunidade foi divulgada pela empresa Reformadora Armando Pneus, que abriu vaga para auxiliar de produção reformadora. A empresa procura profissionais ágeis, proativos e atentos aos detalhes, características consideradas importantes para a função.

Entre os requisitos desejáveis estão formação completa e conhecimento na área de reforma de pneus ou produção. No entanto, a empresa também valoriza candidatos com interesse em aprender novas atividades e desenvolver habilidades dentro do setor.

Além do salário fixo, a empresa oferece benefícios como ticket alimentação, vale-transporte e plano de saúde e odontológico (opcional). A organização também realiza ações internas de valorização dos colaboradores, incluindo lembranças de aniversário e reconhecimento pelo tempo de trabalho na empresa.

Os interessados em participar do processo seletivo devem encaminhar currículo pelo telefone (28) 99900-9247.