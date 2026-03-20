Erosão provoca interdição na BR 262 em Venda Nova do Imigrante
Trânsito está em regime de "Pare e Siga" no Km 101; PRF e DNIT avaliam situação nesta manhã.
Motoristas que transitam pela BR 262, na altura do km 101, em Venda Nova do Imigrante, devem enfrentar interdição parcial nesta sexta-feira (20). A estrada está com parte da pista comprometida devido a uma erosão, resultando em um regime de pare-siga. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local realizando a avaliação e acompanhando a situação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Erosão compromete BR 262 em Venda Nova do Imigrante
De acordo com as autoridades, a erosão no trecho causou danos à estrutura da pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas. O caso ocorreu após as fortes chuvas que caíram nesta quinta-feira. Por segurança, o tráfego foi reduzido e está sendo monitorado pelas equipes, que orientam os condutores sobre a necessidade de cautela na região.
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A PRF e o DNIT reforçam que os motoristas devem reduzir a velocidade, especialmente antes do km 101, e manter distância segura dos veículos à frente. Além disso, é recomendado que a ultrapassagem seja evitada em toda a área da serra, devido às condições de chuva e ao risco aumentado de acidentes.
As equipes de segurança estão no local para garantir o bom andamento do tráfego e a segurança dos motoristas. Elas também orientam que, sempre que possível, o trecho seja evitado até a normalização da pista. A previsão é de que as equipes concluam a avaliação ainda na manhã de hoje, e as autoridades poderão liberar a pista de forma gradual, dependendo da situação.
Condutores que precisem passar pela região devem estar preparados para a lentidão e seguir as orientações das autoridades competentes.
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