Erosão provoca interdição na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Motoristas que transitam pela BR 262, na altura do km 101, em Venda Nova do Imigrante, devem enfrentar interdição parcial nesta sexta-feira (20). A estrada está com parte da pista comprometida devido a uma erosão, resultando em um regime de pare-siga. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local realizando a avaliação e acompanhando a situação.

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Erosão compromete BR 262 em Venda Nova do Imigrante

De acordo com as autoridades, a erosão no trecho causou danos à estrutura da pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas. O caso ocorreu após as fortes chuvas que caíram nesta quinta-feira. Por segurança, o tráfego foi reduzido e está sendo monitorado pelas equipes, que orientam os condutores sobre a necessidade de cautela na região.

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A PRF e o DNIT reforçam que os motoristas devem reduzir a velocidade, especialmente antes do km 101, e manter distância segura dos veículos à frente. Além disso, é recomendado que a ultrapassagem seja evitada em toda a área da serra, devido às condições de chuva e ao risco aumentado de acidentes.

As equipes de segurança estão no local para garantir o bom andamento do tráfego e a segurança dos motoristas. Elas também orientam que, sempre que possível, o trecho seja evitado até a normalização da pista. A previsão é de que as equipes concluam a avaliação ainda na manhã de hoje, e as autoridades poderão liberar a pista de forma gradual, dependendo da situação.

Condutores que precisem passar pela região devem estar preparados para a lentidão e seguir as orientações das autoridades competentes.