ES: Inmet emite avisos de perigo de tempestades para as próximas horas
As condições meteorológicas instáveis devem persistir até o final da noite deste sábado (21).
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu novos comunicados de atenção para diversas regiões. Os avisos abrangem desde o “Perigo Potencial” até o nível de “Perigo” real. De acordo com o órgão, as condições meteorológicas instáveis devem persistir até o final da noite deste sábado (21).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia também: Saiba quando o frio chega de verdade ao Espírito Santo
Alerta Amarelo
A princípio, o aviso amarelo indica um grau de severidade moderado. Iniciado na manhã desta sexta-feira (20), o alerta prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h. Em alguns pontos, o acumulado pode atingir 50 mm ao longo do dia. Além disso, ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, acompanham as precipitações.
Embora o risco seja considerado baixo, a população deve ficar atenta. Existe a possibilidade de cortes pontuais de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Da mesma forma, pequenos alagamentos e descargas elétricas podem ocorrer durante as tempestades.
Alerta Laranja
Por outro lado, o alerta laranja sinaliza uma situação de maior gravidade. Este aviso, também vigente desde a manhã de hoje, descreve um cenário de risco elevado. As chuvas podem variar entre 30 e 60 mm/h, podendo chegar à marca de 100 mm em 24 horas.
Consequentemente, a força dos ventos aumenta consideravelmente. As rajadas podem oscilar entre 60 e 100 km/h. Sob essas condições, os riscos de incidentes crescem. O INMET alerta para quedas de árvores, alagamentos severos e interrupções no fornecimento de eletricidade.
Recomendações essenciais de segurança
Diante desses prognósticos, a prevenção é a melhor ferramenta. Especialistas recomendam medidas imediatas para evitar acidentes graves. Confira as principais orientações:
- Proteção contra ventos: Durante rajadas intensas, não busque abrigo debaixo de árvores. Além do risco de queda, elas atraem descargas elétricas.
- Cuidado com veículos: Evite estacionar carros próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, que podem ceder com a força do vento.
- Aparelhos eletrônicos: No alerta amarelo, evite o uso de aparelhos ligados à tomada. Já no alerta laranja, a recomendação é desligar o quadro geral de energia, se possível.
- Prevenção em casa: Mantenha ralos e calhas limpos para facilitar o escoamento da água.
Canais de emergência
Portanto, em caso de sinistros ou dúvidas, o cidadão deve acionar os órgãos competentes imediatamente. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros está disponível através do número 193.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726