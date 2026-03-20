ES: Inmet emite avisos de perigo de tempestades para as próximas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu novos comunicados de atenção para diversas regiões. Os avisos abrangem desde o “Perigo Potencial” até o nível de “Perigo” real. De acordo com o órgão, as condições meteorológicas instáveis devem persistir até o final da noite deste sábado (21).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Saiba quando o frio chega de verdade ao Espírito Santo

Alerta Amarelo

A princípio, o aviso amarelo indica um grau de severidade moderado. Iniciado na manhã desta sexta-feira (20), o alerta prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h. Em alguns pontos, o acumulado pode atingir 50 mm ao longo do dia. Além disso, ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, acompanham as precipitações.

Embora o risco seja considerado baixo, a população deve ficar atenta. Existe a possibilidade de cortes pontuais de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Da mesma forma, pequenos alagamentos e descargas elétricas podem ocorrer durante as tempestades.

Alerta Laranja

Por outro lado, o alerta laranja sinaliza uma situação de maior gravidade. Este aviso, também vigente desde a manhã de hoje, descreve um cenário de risco elevado. As chuvas podem variar entre 30 e 60 mm/h, podendo chegar à marca de 100 mm em 24 horas.

Consequentemente, a força dos ventos aumenta consideravelmente. As rajadas podem oscilar entre 60 e 100 km/h. Sob essas condições, os riscos de incidentes crescem. O INMET alerta para quedas de árvores, alagamentos severos e interrupções no fornecimento de eletricidade.

Recomendações essenciais de segurança

Diante desses prognósticos, a prevenção é a melhor ferramenta. Especialistas recomendam medidas imediatas para evitar acidentes graves. Confira as principais orientações:

Proteção contra ventos: Durante rajadas intensas, não busque abrigo debaixo de árvores. Além do risco de queda, elas atraem descargas elétricas.

Cuidado com veículos: Evite estacionar carros próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, que podem ceder com a força do vento.

Aparelhos eletrônicos: No alerta amarelo, evite o uso de aparelhos ligados à tomada. Já no alerta laranja, a recomendação é desligar o quadro geral de energia, se possível.

Prevenção em casa: Mantenha ralos e calhas limpos para facilitar o escoamento da água.

Canais de emergência

Portanto, em caso de sinistros ou dúvidas, o cidadão deve acionar os órgãos competentes imediatamente. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros está disponível através do número 193.