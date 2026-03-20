Saiba quando o frio chega de verdade ao Espírito Santo

Se você já estava ansioso para tirar o cobertor do armário, prepare-se para aguardar um pouco mais. O outono capixaba começa com temperaturas elevadas e o frio intenso parece distante.

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O cenário climático atual

De acordo com dados do Incaper e da Climatempo, o estado vive um período de neutralidade climática. Contudo, essa fase caminha para uma transição sob influência do fenômeno El Niño.

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Essa configuração atmosférica altera o ritmo das estações. Consequentemente, o fenômeno retarda o avanço das massas de ar polar mais potentes em direção ao Sudeste brasileiro.

Abril: os primeiros sinais

A princípio, o capixaba sentirá apenas mudanças sutis. A primeira frente fria com força para derrubar as temperaturas deve atingir o Espírito Santo somente na segunda quinzena de abril.

Ainda assim, especialistas alertam para um declínio moderado. Essa oscilação é comum para o período de transição entre os meses, sem configurar um frio rigoroso.

Quando o frio intenso aparece?

A mudança brusca no termômetro tem data marcada para o final do semestre. As ondas de frio real, impulsionadas por massas de ar polar continentais, devem avançar sobre o estado apenas entre o final de maio e a primeira quinzena de junho.

Nesse intervalo, as temperaturas mínimas tendem a despencar. Sobretudo, as Regiões Serrana e Sul devem registrar os menores índices do período.