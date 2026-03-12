ES: processo seletivo oferece vagas para docentes de Matemática

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) abriu, nesta quarta-feira (11), o processo seletivo para professores de Matemática interessados em atuar como orientadores no Projeto de Iniciação Científica de Matemática (PicMat). Nesse sentido, ao todo, o edital disponibiliza 78 vagas distribuídas em polos localizados em diferentes municípios do Estado.

As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, por meio do portal do Programa Matemática na Rede, e seguem abertas até as 16h59 do dia 19 de março.

Assim, durante o cadastro, o candidato deve preencher dados pessoais e profissionais. Além disso, devem indicar o município onde pretende realizar a prova e o polo do PicMat em que deseja atuar.

Quem pode participar

Para participar do processo seletivo, o profissional precisa possuir licenciatura em Matemática ou formação equivalente prevista no edital. Além disso, o professor deve ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais do projeto aos sábados.

Também será necessário reservar uma hora semanal para atendimento virtual aos estudantes por meio do Portal da Matemática da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Nesse sentido, os professores aprovados receberão uma bolsa mensal de R$ 900 durante seis meses. A iniciativa conta com recursos provenientes da parceria entre a Sedu, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e a coordenação regional da OBMEP.

As etapas

O processo seletivo inclui três etapas: inscrição on-line, validação documental e prova objetiva. A avaliação ocorrerá no dia 28 de março, às 9 horas, no município indicado pelo candidato durante a inscrição. A prova terá duração de três horas e apresentará 20 questões objetivas de Matemática. Ela será baseada no Currículo do Espírito Santo para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

A Sedu divulgará o resultado final no dia 2 de abril, no portal do Programa Matemática na Rede, com a classificação em ordem decrescente.