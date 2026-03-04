Vitória convoca professores aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Vitória iniciou a convocação de professores aprovados em Processo Seletivo Simplificado para atuar na rede municipal de ensino. As nomeações foram divulgadas no Diário Oficial da última segunda-feira (2), por meio dos Editais de Convocação nº 048/2026 e nº 049/2026.

Os candidatos chamados devem comparecer presencialmente à Gerência de Recrutamento, Seleção e Registros, setor responsável pelo atendimento de recursos humanos da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do município, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1927, no bairro Bento Ferreira.

Além disso, os convocados precisam apresentar o comprovante de inscrição impresso e toda a documentação exigida nos editais. O comparecimento deve ocorrer nos dias e horários definidos pela administração municipal.

Documentos obrigatórios para contratação

Os candidatos convocados devem apresentar o laudo médico admissional, conhecido como ASO (Atestado de Saúde Ocupacional). O documento precisa ser emitido por empresa especializada e deve indicar as informações específicas para o cargo pleiteado junto à Prefeitura de Vitória.

Além do laudo médico, a administração municipal exige a entrega de formulários e documentos obrigatórios para efetivar a contratação. Nesse sentido, todos esses materiais estão disponíveis para consulta no site oficial do processo seletivo.

Os candidatos devem apresentar os documentos de forma legível e sem rasuras. Caso necessário, a equipe responsável também poderá solicitar documentação adicional para concluir o processo de admissão.

Critérios durante o atendimento

A prefeitura também definiu regras para o atendimento dos candidatos convocados. Primeiramente, os servidores responsáveis irão distribuir senhas seguindo a ordem de convocação publicada no edital.

No entanto, o candidato que chegar após o horário estabelecido perde a prioridade na escolha das vagas disponíveis. Portanto, a recomendação é que todos compareçam com antecedência ao local indicado.

Outro ponto importante envolve o preenchimento das vagas disponíveis no momento da convocação. Caso todas as vagas sejam ocupadas antes de atender todos os convocados, o atendimento poderá ser encerrado.

Entretanto, os candidatos que não forem admitidos nessa etapa permanecerão na lista de classificação do processo seletivo. Dessa forma, poderão aguardar uma nova convocação futuramente, sem perder a posição original.

Regras para quem possui vínculo com o município

Os candidatos que já possuem um ou dois vínculos com o município de Vitória devem observar uma regra específica. Assim, para assumir a função convocada com carga horária de 44 horas, será necessário abrir mão dos vínculos atuais.

Essa exigência vale desde que o novo cargo não seja na mesma função já exercida pelo profissional.

Além disso, os candidatos precisam apresentar a declaração de acúmulo de cargos emitida pelo setor de recursos humanos do órgão em que trabalham. A ausência desse documento ou de qualquer formulário exigido pode resultar na eliminação do candidato no processo.