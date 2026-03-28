ES vive boom no turismo e registra salto no número de empresas

O turismo no Espírito Santo entra em uma nova fase de crescimento e consolidação no cenário nacional. Nos últimos anos, o setor ganhou força, atraiu investimentos e ampliou oportunidades para empreendedores. Como resultado, o número de empresas ligadas ao turismo avançou de forma expressiva, refletindo um ambiente de negócios mais dinâmico e estruturado.

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Dados consolidados pelo Sebrae/ES mostram que o estado vive um ciclo de expansão consistente. Entre 2024 e 2025, os investimentos ultrapassaram R$ 52,6 milhões, impulsionados por parcerias estratégicas. Nesse período, o total de empresas do setor saltou de 59 mil para mais de 74 mil, o que representa um crescimento de 25,77%.

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Além disso, o balanço apresentado durante a coletiva “Comunicar para Transformar” evidencia a articulação entre diferentes instituições. Governo do Estado, Sebrae/ES, Conselho Estadual de Turismo (Contures), CET/Fecomércio-ES e o trade turístico atuaram de forma integrada para transformar potencial em resultados concretos. Como consequência, janeiro de 2026 se consolidou como o melhor desempenho do turismo capixaba desde 2014, segundo dados do IBGE.

Turismo no ES

Ao comentar os resultados, o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, destacou a importância da transparência e da análise de dados para compreender o novo momento do setor. “O turismo movimenta uma ampla cadeia de pequenos negócios e tem enorme potencial de geração de renda e desenvolvimento para o estado. Apresentamos números inéditos, que mostram como esse crescimento vem impactando diretamente empreendedores capixabas”, afirmou.

Enquanto isso, a estratégia de regionalização se firmou como um dos principais pilares desse avanço. Em 2025, o Sebrae/ES realizou mais de 87,5 mil atendimentos a pequenos negócios do setor. A região do Caparaó se destacou, com aumento de 37,4% na demanda por suporte técnico e consultorias.

Outro fator relevante foi o acesso ao crédito. Ao longo de 2025, o Sebrae/ES mais do que dobrou o número de operações com o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe). Com isso, viabilizou recursos para empreendedores que antes não tinham acesso ao sistema financeiro. O volume total liberado ultrapassou R$ 11,1 milhões, com ticket médio de R$ 360 mil por operação.

Espírito Santo: Encontre-se

Os segmentos de alimentação lideraram a captação de crédito, especialmente restaurantes e serviços de catering. Esse movimento reforça a importância da gastronomia dentro da cadeia turística e amplia as oportunidades de crescimento no setor.

Paralelamente, a promoção do destino também avançou. A marca “Espírito Santo: Encontre-se” fortaleceu o posicionamento do estado como um destino de experiências autênticas. Com isso, o portfólio de produtos turísticos cresceu significativamente, passando de 78 para 208 experiências catalogadas.

Ao mesmo tempo, a visibilidade nacional aumentou com a capacitação de 15 mil agentes de viagens em mercados estratégicos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Como reflexo, operadoras como CVC Corp e Azul Viagens passaram a classificar o Espírito Santo como um destino de “Série A”.

Por fim, Pedro Rigo reforçou o papel do Sebrae/ES no fortalecimento do setor. “Nosso papel é contribuir para que haja um ambiente de negócios propício para o desenvolvimento do turismo e de toda a sua cadeia produtiva. Ao mesmo tempo, capacitamos empreendedores para receber essa nova demanda, preparando-os para explorar as oportunidades de maneira consciente e sustentável”, concluiu.

Com informações da assessoria do Sebrae-ES.