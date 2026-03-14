Espírito Santo chega à final do BrasilGov Summit 2026

O Espírito Santo no BrasilGov Summit 2026 aparece entre os finalistas da principal premiação de tecnologia e inovação voltada à gestão pública na América Latina. O evento ocorre entre 10 e 12 de março de 2026, no Centro de Eventos Centro Sul, em Florianópolis (SC).

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Nesta edição, o Programa Sementes, o Programa Formação Avançada e o secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, figuram entre os indicados ao Prêmio BrasilGov Summit 2026. Dessa forma, o Estado conquista espaço entre iniciativas e lideranças reconhecidas por projetos voltados à modernização da gestão pública.

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Além disso, o prêmio busca reconhecer iniciativas, lideranças e soluções tecnológicas que contribuem para transformar a administração pública. O processo de avaliação considera principalmente os resultados concretos gerados para a gestão pública e para a sociedade.

Programas capixabas concorrem em categorias de inovação

O Programa Sementes, política pública de aceleração de startups desenvolvida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), disputa a categoria Iniciativas em Tecnologia e Inovação na Gestão Pública.

Além disso, o programa participa da linha de aplicação Inovação Social. A iniciativa ganhou destaque pelo impacto na geração de oportunidades, no desenvolvimento regional e na conexão entre o governo e soluções inovadoras.

Enquanto isso, o Programa Formação Avançada, também coordenado pela Secti, aparece entre os finalistas na linha Tecnologia Aplicada às Áreas Finalísticas, que envolve áreas como saúde, educação e segurança pública.

O programa atua na qualificação estratégica de profissionais em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento do Espírito Santo. Dessa forma, a iniciativa contribui para ampliar a capacidade técnica do Estado e fortalecer a qualidade dos serviços públicos.

Liderança capixaba também integra lista de indicados

Secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas também integra a lista de indicados ao prêmio Liderança Pública em Tecnologia e Inovação.

A indicação ocorre na categoria Inovação Pública Integrada: Ciência, Tecnologia e Educação Profissional. Assim, a premiação reconhece iniciativas que integram políticas públicas, formação de talentos e fortalecimento do ecossistema de inovação.

Coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran informou que a indicação nacional do programa resulta de uma construção coletiva que envolve equipes, startups participantes e parceiros da iniciativa.

De acordo com a coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran, a presença entre os indicados demonstra o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo programa no incentivo à inovação no setor público.

Startup acelerada pelo Sementes também concorre

Além das indicações institucionais, o protagonismo capixaba no evento também inclui startups aceleradas pelo programa estadual.

A PortSync, empresa apoiada pelo Programa Sementes, figura entre as selecionadas na Categoria Soluções B2G & Mercado e disputa o Troféu BrasilGov Summit 2026.

Durante os três dias de evento, a startup também participará como expositora e apresentará suas soluções para gestores públicos de diferentes regiões do país.

A empresa atua na modernização da gestão portuária e utiliza inteligência artificial e antenas AIS para otimizar operações estratégicas. Entre as soluções desenvolvidas estão ferramentas voltadas à programação de navios, mitigação de emissões, rastreamento de veículos em pátios e fortalecimento de iniciativas ESG na comunidade portuária.

Além disso, a PortSync atua na transformação tecnológica de portos estratégicos como Suape, Itaqui e Recife. A empresa também ampliou sua presença para Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e Maranhão.

No Espírito Santo, a startup já iniciou negociações com Portocel e Imetame.