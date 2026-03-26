Espírito Santo ganha guia completo de roteiros culturais

O Espírito Santo ganhará um novo instrumento de valorização cultural e turística. Isso porque, no dia 16 de abril de 2026, às 18h30, o Salão São Tiago do Palácio Anchieta, em Vitória, recebe o lançamento oficial do livro “Espírito Santo – Roteiros Culturais e Turísticos”.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A obra reúne informações dos 78 municípios capixabas. Além disso, apresenta aspectos culturais materiais e imateriais, com destaque para tradições, manifestações populares e influências históricas que moldam a identidade do Estado. Dessa forma, o conteúdo amplia o olhar sobre o potencial turístico e cultural do Espírito Santo.

Leia também: Espírito Santo é destaque nacional no audiovisual

O projeto

O projeto nasceu da iniciativa da Editora Brasilzão, em parceria com o proponente cultural Anderson Valfré. Natural de Linhares, ele colaborou diretamente na construção do conteúdo. Nesse sentido, o livro organiza um panorama amplo, reunindo saberes populares e referências históricas em um só material.

A publicação será disponibilizada em português e também em inglês. Com isso, o projeto busca ampliar a divulgação do Espírito Santo no cenário internacional. Parte dos exemplares seguirá para os municípios, por meio da ADERES, e para a Secretaria de Turismo. Ao mesmo tempo, outra parcela será distribuída gratuitamente, garantindo maior acesso à informação.

Além disso, o projeto recebeu aprovação na Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio do PRONAC 230439. A iniciativa contou com patrocínio de empresas privadas e apoio institucional de órgãos estaduais, o que reforça seu caráter estratégico para o desenvolvimento cultural.

Distribuição

A distribuição do livro também ocorrerá durante a Feira dos Municípios do Espírito Santo. Assim, a publicação deve alcançar gestores públicos, representantes culturais e o público em geral. Paralelamente, instituições parceiras contribuíram com logística e hospedagem para a produção do material, incluindo o trabalho fotográfico assinado por Zig Koch.

O livro possui 208 páginas e apresenta acabamento gráfico de alta qualidade. A publicação adota formato ampliado, capa dura e impressão colorida, o que valoriza o conteúdo visual e editorial. Dessa maneira, o material se posiciona como um guia completo e atrativo.

O evento de lançamento reunirá autoridades, representantes do setor turístico, lideranças institucionais e convidados. Portanto, a expectativa é de que a obra fortaleça a promoção do Espírito Santo no Brasil e no exterior.

Com isso, o livro se consolida como uma ferramenta relevante para preservar a memória, valorizar a cultura e impulsionar o turismo capixaba.