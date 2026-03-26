Espírito Santo é destaque nacional no audiovisual

O Espírito Santo assumiu a liderança nacional na captação de recursos para o setor audiovisual. O estado garantiu R$ 37,5 milhões em investimentos e, assim, se posicionou entre os maiores destaques do país ao lado de Santa Catarina. O dado aparece no relatório dos Planos de Ação e Composição Orçamentária Arranjos Regionais 2025, divulgado em março de 2026.

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Além disso, o levantamento apresenta um panorama detalhado sobre a estrutura do audiovisual brasileiro. Com isso, evidencia o avanço dos estados na organização de políticas públicas voltadas ao setor.

Os recursos seguem um plano de ação construído com participação direta do setor audiovisual capixaba. Nesse sentido, um Grupo de Trabalho reuniu representantes de entidades como API, ABD Capixaba e OCCA. Ao mesmo tempo, realizadores participaram de escutas e debates com a Secretaria da Cultura para definir prioridades.

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Longas-metragens e séries

Por isso, os investimentos contemplam diversas áreas. Entre elas, destacam-se a produção de longas-metragens e séries. Contudo, o planejamento também inclui curtas, desenvolvimento de projetos, jogos eletrônicos, difusão e ações cineclubistas.

Do total de R$ 37,5 milhões, R$ 30 milhões vêm do Fundo Setorial do Audiovisual, por meio da Ancine e do Ministério da Cultura. Já os outros R$ 7,5 milhões são oriundos do Funcultura, com gestão da Secretaria da Cultura.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, afirma que o resultado reflete um planejamento estruturado.

“O investimento fortalece a produção local e amplia a visibilidade da cultura capixaba. Além disso, ressalta que a estratégia do governo contribuiu diretamente para alcançar a liderança nacional na captação de recursos”, explica.

Enquanto isso, o relatório aponta que outros estados também concentram altos investimentos. Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul aparecem na sequência, todos com valores próximos aos R$ 37,5 milhões. No total, a iniciativa mobilizou R$ 630,9 milhões em todo o país.

Espírito Santo

No Espírito Santo, a aplicação dos recursos segue uma divisão estratégica. A difusão receberá R$ 600 mil, enquanto as atividades cineclubistas contarão com R$ 680 mil. Já o desenvolvimento de projetos terá R$ 1,38 milhão.

Além disso, a produção de curtas e médias-metragens ficará com R$ 2,54 milhões. Os jogos eletrônicos receberão R$ 1,4 milhão, ampliando o alcance do setor. Por outro lado, o Fundo Setorial concentra os maiores valores.

Nesse caso, os longas-metragens terão R$ 20 milhões. As séries receberão R$ 7,5 milhões. Já os telefilmes contarão com R$ 1,5 milhão, enquanto a distribuição de longas terá R$ 1 milhão.

Assim, o Espírito Santo consolida sua posição como protagonista no cenário audiovisual brasileiro. Ao mesmo tempo, fortalece a cadeia produtiva e amplia as oportunidades para profissionais do setor.