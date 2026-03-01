Espírito Santo surpreende e lidera investimentos e menor endividamento do Brasil

O Espírito Santo lidera investimentos no Brasil e apresenta o melhor índice de poupança corrente do País em 2025. Além disso, o Estado mantém o menor nível de endividamento entre as unidades da Federação.

Os dados constam no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) de 2025, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. O levantamento também foi destacado em análise divulgada pelo jornal O Globo.

De acordo com o relatório, o Espírito Santo alcançou 21,1% de poupança corrente em relação à Receita Corrente Líquida. Esse indicador mede a diferença entre receitas correntes arrecadadas e despesas correntes empenhadas.

Na prática, o percentual revela a capacidade do Estado de financiar investimentos com recursos próprios. Portanto, o resultado demonstra autonomia financeira e equilíbrio das contas públicas.

Além disso, o Espírito Santo lidera investimentos no Brasil ao destinar 20% da receita total para essa finalidade. O índice representa o maior percentual entre todos os estados.

Espírito Santo lidera investimentos no Brasil

O levantamento também aponta que o Espírito Santo possui o menor nível de endividamento do País. A relação entre dívida consolidada e receita apresenta percentual negativo de -52,48%.

Esse dado indica que o Estado mantém disponibilidade de caixa superior ao estoque da dívida. Dessa forma, a administração estadual demonstra capacidade de gestão sustentável no longo prazo.

Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, os números confirmam a consistência do modelo fiscal adotado. Ele afirmou que o Estado alia responsabilidade fiscal e capacidade de execução.

De acordo com o secretário, o governo destinou mais de R$ 5 bilhões a investimentos apenas em 2025. O valor representa novo recorde histórico.

Já o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destacou que os resultados refletem planejamento estruturado. Ele ressaltou que o Estado mantém Nota A+ na Capacidade de Pagamento, segundo o Tesouro Nacional.

Duboc também informou que o Espírito Santo aplicou R$ 20,5 bilhões em investimentos entre 2019 e 2025. Segundo ele, os recursos resultam em entregas concretas à população.

O auditor de Finanças e subsecretário do Tesouro Estadual, Daniel Corrêa, reforçou que o desempenho decorre de controle rigoroso das despesas. Ele afirmou que a política fiscal prioriza eficiência e previsibilidade orçamentária.

Com esses indicadores, o Espírito Santo consolida posição de referência nacional em gestão fiscal. Ao mesmo tempo, o Estado mantém ritmo elevado de investimentos com sustentabilidade financeira.