Espírito Santo tem queda nas temperaturas e instabilidade nesta segunda

O início da semana traz mudanças nas condições climáticas para os capixabas. Coincidentemente, nesta segunda-feira, celebra-se o Dia Mundial da Meteorologia. De acordo com os dados técnicos, a umidade vinda do mar sustenta a instabilidade em todo o território estadual.

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A presença de nuvens marca o cenário em todas as localidades. Além disso, o fenômeno da umidade marítima favorece a ocorrência de chuvas passageiras ao longo do dia. Outro ponto relevante envolve os termômetros, pois as temperaturas máximas apresentam uma ligeira queda em comparação aos dias anteriores.

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No litoral, o vento sopra com intensidade fraca. Essa calmaria marítima contrasta com o céu instável que predomina de Norte a Sul.

Grande Vitória e Litoral

Na Região Metropolitana, os moradores devem se preparar para a variação de nebulosidade. O sol aparece entre nuvens, mas a chuva pode surgir a qualquer momento de forma rápida. Grande Vitória: Mínima de 22 °C e máxima de 28 °C. Vitória: Mínima de 22 °C e máxima de 26 °C. Ventos: Sopram de fraco a moderado na orla.

Região Sul

O Sul do estado segue o padrão de instabilidade. Entretanto, as temperaturas variam conforme a altitude. Enquanto o litoral registra ventos moderados, o interior sente o clima mais abafado. Baixadas: Os termômetros variam entre 22 °C e 31 °C. Regiões Serranas do Sul: O clima fica mais ameno, com mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.

Região Serrana

O setor central das montanhas capixabas apresenta as temperaturas mais baixas do estado. Consequentemente, o casaco pode ser necessário em algumas localidades. Áreas menos elevadas: Mínima de 21 °C e máxima de 25 °C. Áreas altas: O frio se intensifica, com mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.

Norte, Noroeste e Nordeste

A porção setentrional do Espírito Santo também não escapa da instabilidade. Contudo, o calor ainda se faz presente em pontos específicos.

Região Norte e Nordeste

No Norte, o sol divide espaço com as nuvens e as precipitações rápidas. Já no Nordeste, o vento ganha um pouco mais de força no litoral. Norte: Mínima de 24 °C e máxima de 31 °C. Nordeste: Mínima de 23 °C e máxima de 27 °C.

Região Noroeste

Por fim, o Noroeste mantém o céu carregado. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, as marcas nos termômetros são mais baixas do que no restante da região. Mantenópolis e Alto Rio Novo: Mínima de 21 °C e máxima de 26 °C. Demais áreas: Mínima de 23 °C e máxima de 27 °C.

Portanto, a recomendação para esta segunda-feira é manter o guarda-chuva por perto. Embora a chuva ocorra de forma isolada e rápida, a instabilidade predomina em todo o mapa capixaba.