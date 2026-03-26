Estação de hidratação reduz uso de plástico em Marataízes

A estação de hidratação em Marataízes já apresenta resultados relevantes poucos meses após o início das operações. Instalada pela Unimed Sul Capixaba, a estrutura começou a funcionar no fim de janeiro.

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Localizada nas proximidades da Praça UniFamília, a estação rapidamente passou a fazer parte da rotina de moradores, clientes e visitantes. Com isso, a iniciativa ampliou o acesso à água potável em espaço público.

De acordo com os dados divulgados, o equipamento contribuiu para evitar o descarte de 1.531 garrafas plásticas. Além disso, o número evidencia a adesão da população ao uso de recipientes reutilizáveis.

Enquanto isso, o volume de água consumido também chama atenção. No período, a estação registrou 765,74 litros utilizados, o que indica uso frequente por quem circula pela região.

Estação de hidratação em Marataízes

A estação de hidratação em Marataízes também impacta diretamente na redução de emissões. Com a diminuição do uso de garrafas descartáveis, cerca de 76,57 quilos de dióxido de carbono deixaram de ser emitidos.

Além disso, a iniciativa reforça a relação entre hábitos cotidianos e preservação ambiental. A prática de utilizar garrafas reutilizáveis contribui para a redução de resíduos sólidos.

Segundo a gerente de Comunicação e Marketing da Unimed Sul Capixaba, Cassiane Altoe Dardengo, os resultados refletem o engajamento da população. Ela destacou que a proposta vai além da oferta de água.

De acordo com a gestora, a estação incentiva escolhas mais conscientes e promove mudanças de comportamento no dia a dia. Dessa forma, a ação contribui para a sustentabilidade de forma prática.

Enquanto isso, a diretora vice-presidente da cooperativa, Grazielle Grillo, reforçou a importância de iniciativas simples. Segundo ela, ações acessíveis podem gerar impactos positivos a longo prazo.

Além disso, a diretora destacou que facilitar o acesso à hidratação reduz a dependência de embalagens descartáveis. Com isso, a população adota hábitos mais sustentáveis.

A estação de hidratação em Marataízes integra um conjunto de ações voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida. A proposta alia bem-estar com responsabilidade ambiental.

A iniciativa demonstra que pequenas mudanças podem gerar resultados expressivos. O uso consciente de recursos segue como estratégia essencial para reduzir impactos ambientais e incentivar práticas sustentáveis.