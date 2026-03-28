Estrutura de contenção desliza e derruba muro de galpão em Cachoeiro

Parte do muro de um galpão desabou após forte chuva registrada na madrugada deste sábado (28), no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. O desabamento deixou grande quantidade de entulho espalhada pelo local.

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A estrutura de contenção não resistiu à pressão do solo encharcado, provocando o deslizamento de terra e a queda de blocos de concreto. Apesar do impacto, não há confirmação de feridos até o momento.

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Conforme mostra vídeo que circula nas redes sociais, o local apresenta risco de novos desmoronamentos, já que o terreno segue instável e com sinais de saturação.

A Defesa Civil foi acionada e a área deve ser isolada para evitar acidentes.