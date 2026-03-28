Estrutura de contenção desliza e derruba muro de galpão em Cachoeiro
Conforme mostra vídeo que circula nas redes sociais, o local apresenta risco de novos desmoronamentos, já que o terreno segue instável e com sinais de saturação.
Parte do muro de um galpão desabou após forte chuva registrada na madrugada deste sábado (28), no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. O desabamento deixou grande quantidade de entulho espalhada pelo local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A estrutura de contenção não resistiu à pressão do solo encharcado, provocando o deslizamento de terra e a queda de blocos de concreto. Apesar do impacto, não há confirmação de feridos até o momento.
Leia também: Chuva forte causa prejuízos e alagamentos no interior de Cachoeiro
Conforme mostra vídeo que circula nas redes sociais, o local apresenta risco de novos desmoronamentos, já que o terreno segue instável e com sinais de saturação.
A Defesa Civil foi acionada e a área deve ser isolada para evitar acidentes.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726