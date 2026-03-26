Evento reúne mulheres e fortalece empreendedorismo em Marataízes
Empreendedorismo feminino em Marataízes ganha destaque em evento que reuniu mais de 50 mulheres para troca de experiências e capacitação.
O empreendedorismo feminino em Marataízes ganhou destaque na noite desta quarta-feira (25), durante a realização do primeiro Batom com Prosa de 2026. O evento reuniu mais de 50 mulheres empreendedoras no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com o tema “Acelera, Mulher”, o encontro promoveu um ambiente de troca de experiências e incentivo à autoconfiança. Além disso, a iniciativa buscou fortalecer a atuação feminina no mercado local.
De acordo com a organização, o objetivo principal foi estimular uma mentalidade mais estratégica entre as participantes. Dessa forma, o evento contribuiu para o desenvolvimento pessoal e profissional das empreendedoras.
Enquanto isso, as participantes compartilharam desafios e vivências do cotidiano. Esse diálogo ampliou a conexão entre mulheres que atuam em diferentes segmentos da economia.
Empreendedorismo feminino em Marataízes ganha força com evento
O empreendedorismo feminino em Marataízes segue em crescimento, impulsionado por ações como o Batom com Prosa. A iniciativa é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLADES).
Além disso, a Sala do Empreendedor, responsável pela organização, integra a estrutura da secretaria e atua diretamente no apoio a pequenos negócios. Com isso, o município amplia o suporte às empreendedoras.
A edição também contou com a parceria da CDL de Marataízes e do Supermercado Da Praça. Essas instituições colaboraram para a realização do evento e para o fortalecimento do ambiente empreendedor.
Segundo o secretário da SEPLADES, Luciano Sansão Teixeira, o evento já faz parte do calendário anual do município. Ele destacou a importância de incentivar o protagonismo feminino nos negócios.
De acordo com o gestor, muitas empresas locais já são lideradas por mulheres. Esse cenário contribui para o desenvolvimento econômico e social da cidade.
Além disso, iniciativas como essa estimulam a criação de novas oportunidades. O fortalecimento do empreendedorismo feminino em Marataízes também impacta a geração de renda.
Enquanto isso, a continuidade do projeto deve ampliar o alcance das ações ao longo do ano. A expectativa é reunir ainda mais participantes nas próximas edições.
O empreendedorismo feminino em Marataízes se consolida como um fator relevante para o crescimento local. A valorização das mulheres no mercado reforça a importância de políticas públicas voltadas ao setor.
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