Família do ES cria vaquinha para tratamento de jovem com síndrome rara

A família de Laedson Araújo Silva, de 17 anos, morador de Domingos Martins, iniciou uma campanha de arrecadação urgente para tratar a síndrome mielodisplásica, doença rara que afeta a medula óssea.

O objetivo da campanha é arrecadar R$ 15 mil para financiar um transplante de células-tronco, procedimento que ocorrerá em São Paulo, a partir do dia 23 de março.

Laedson foi internado pela primeira vez no dia 24 de dezembro de 2025 e, desde então, passou por diversos períodos de internação, com retornos frequentes ao hospital. No último retorno, na quinta-feira (26), o jovem precisou passar por uma extração de dois dentes, o que agravou ainda mais seu quadro de saúde. Atualmente, ele está internado no Hospital Infantil de Vitória e não tem previsão de alta.

Como ajudar Laedson

Dada a gravidade do quadro, o jovem precisa com urgência do transplante para dar continuidade ao tratamento e garantir sua qualidade de vida. Por isso, a família optou por criar uma vaquinha online para arrecadar o valor necessário e cobrir despesas como a viagem e o procedimento médico.

As doações podem ser feitas via Pix, utilizando a chave 106-764-704-08. Qualquer valor será bem-vindo, pois cada contribuição representa um apoio fundamental para a recuperação de Laedson.

Apoio comunitário

A campanha tem mobilizado moradores de Domingos Martins e até pessoas de outras regiões, que se uniram em um gesto solidário em favor de Laedson. Assim, todo o valor arrecadado será destinado diretamente ao tratamento de Laedson, com o objetivo de garantir a continuidade do tratamento e a realização do transplante o mais rápido possível.

O que é a síndrome mielodisplásica?

A síndrome mielodisplásica é um grupo de doenças que afetam a medula óssea e os sistemas sanguíneos. Caracterizada pela produção anormal de células sanguíneas, a doença pode causar anemia, infecções e hemorragias. Dessa forma, o tratamento inclui transfusões de sangue, medicamentos e, em casos mais graves, o transplante de células-tronco hematopoiéticas.