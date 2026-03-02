Mimoso do Sul une forças para apoiar vítimas das chuvas em Minas Gerais
Carreta solidária em Mimoso do Sul arrecada alimentos, água e produtos de higiene para as vítimas das enchentes em Minas Gerais
Mimoso do Sul recebeu uma carreta para arrecadar doações destinadas às famílias atingidas pelas enchentes em Minas Gerais, especialmente em Ubá e Juiz de Fora.
A campanha de arrecadação começou nesta segunda-feira (1º), com a carreta estacionada na Praça Central da cidade.
O atendimento segue até às 18h de hoje (segunda-feira) e continuará até às 17h de terça-feira (2). No dia 3 de março, a carreta seguirá para Minas Gerais, levando os itens arrecadados.
O que mais é necessário
As doações mais urgentes neste momento são:
- Alimentos não perecíveis
- Materiais de limpeza
- Artigos de higiene pessoal
- Água potável
A cidade se uniu para apoiar os capixabas e mineiros em situação de vulnerabilidade. Em tempos de dificuldades, a comunidade de Mimoso do Sul tem demonstrado seu compromisso com os princípios da solidariedade e do bem coletivo.
