Mimoso do Sul une forças para apoiar vítimas das chuvas em Minas Gerais

Carreta solidária em Mimoso do Sul arrecada alimentos, água e produtos de higiene para as vítimas das enchentes em Minas Gerais

campanha SOS Ubá e Juiz de Fora
Foto: Divulgação / Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Mimoso do Sul recebeu uma carreta para arrecadar doações destinadas às famílias atingidas pelas enchentes em Minas Gerais, especialmente em Ubá e Juiz de Fora.

A campanha de arrecadação começou nesta segunda-feira (1º), com a carreta estacionada na Praça Central da cidade.

O atendimento segue até às 18h de hoje (segunda-feira) e continuará até às 17h de terça-feira (2). No dia 3 de março, a carreta seguirá para Minas Gerais, levando os itens arrecadados.

O que mais é necessário

As doações mais urgentes neste momento são:

  • Alimentos não perecíveis
  • Materiais de limpeza
  • Artigos de higiene pessoal
  • Água potável

A cidade se uniu para apoiar os capixabas e mineiros em situação de vulnerabilidade. Em tempos de dificuldades, a comunidade de Mimoso do Sul tem demonstrado seu compromisso com os princípios da solidariedade e do bem coletivo.

