Famílias do Espírito Santo ampliam consumo e indicador bate recorde

O consumo das famílias capixabas alcançou em fevereiro o maior nível registrado para o período nos últimos nove anos. O indicador avançou 5,3% em relação a janeiro e atingiu 107 pontos. Com isso, o índice permanece acima da linha de satisfação, que começa nos 100 pontos, e sinaliza maior disposição para compras no Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, o desempenho estadual superou a média nacional, que ficou em 94,2 pontos no mesmo período. Dessa forma, o resultado reforça o dinamismo do comércio capixaba e aponta para um cenário mais favorável ao consumo.

Leia também: Programa Sementes leva inovação ao agro no norte do ES

Os dados fazem parte do relatório mensal do Connect/Fecomércio-ES, elaborado com base no Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), produzido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Os resultados

No resultado geral do indicador, o Espírito Santo registrou 109,9 pontos em fevereiro. O número representa crescimento de 1,2% em comparação a janeiro, quando o índice marcou 108,6 pontos. Assim, o estado segue acima da média nacional, que chegou a 106 pontos, e também supera o desempenho da região Sudeste, que registrou 107,7 pontos.

Coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza analisa que o comportamento do indicador revela uma evolução consistente ao longo dos últimos anos.

“Ao considerar os resultados de fevereiro desde 2016, quando o índice marcava 70,3 pontos, o cenário atual demonstra uma recuperação significativa”, explica.

Ainda de acordo com o coordenador, a intenção de consumo das famílias capixabas vem registrando os níveis mais elevados da série histórica recente. A partir de 2024, por exemplo, o indicador passou a registrar patamares mais altos, com resultados de 110,7, 112,6 e, agora, 109,9 pontos. Além disso, mesmo diante de sinais de cautela relacionados ao emprego e à renda, o cenário continua favorável.

Entre os componentes que formam o ICF, o subíndice Acesso ao Crédito também apresentou avanço. O indicador cresceu 2,7% em fevereiro, passando de 104,8 para 107,6 pontos. Esse movimento indica maior facilidade para compras a prazo e reforça a disposição das famílias para consumir.

Por outro lado, dois indicadores registraram leve retração. O subíndice Segurança em relação ao Emprego Atual recuou 1,4%. Já o indicador de Satisfação com a Renda Atual caiu 1,8%. Ainda assim, a maior parte dos índices continua acima da zona de satisfação. A pesquisa completa pode ser consultada no portal do comércio do Espírito Santo.

Sistema Fecomércio-ES

O Sistema Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio e representa 405.455 empresas no estado. Juntas, essas organizações respondem por cerca de 58% do ICMS arrecadado no Espírito Santo e geram aproximadamente 652 mil empregos.

Além disso, a instituição mantém mais de 30 unidades e promove ações itinerantes em diferentes regiões. Dessa forma, o sistema alcança todos os municípios capixabas, seja por meio de estruturas físicas ou de serviços digitais.

Atualmente, a entidade reúne 24 sindicatos empresariais e atua no fortalecimento do desenvolvimento econômico e social do estado. O projeto Connect resulta de uma parceria entre Fecomércio-ES e Faesa, com apoio do Senac-ES, Secti-ES, Fapes e da Mobilização Capixaba pela Inovação.