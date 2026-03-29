Farmácias fechadas em Cachoeiro: veja onde comprar medicamentos hoje

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou as farmácias de plantão deste domingo (29), em Cachoeiro de Itapemirim.

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Ao todo, seis estabelecimentos atendem em diferentes regiões da cidade.

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No bairro Guandu, portanto, a opção é a Rede Farmes Beira Rio. Ela fica na Avenida Beira Rio, nº 195, antes da Igreja Batista.

Porém, no Centro, três farmácias estão de plantão. A Drogmed fica na Praça Jerônimo Monteiro, nº 05, em frente aos Correios. A Drogalima está na Rua Dr. Raulino de Oliveira, nº 71, em frente à Santa Casa.

No bairro Santo Antônio, o atendimento é na Rede Farmes Santo Antônio. A unidade está na Avenida Jones Santos Neves, nº 227, em frente à Fauna Urbana.

No bairro Valão, a Drogaria Consolação funciona na Rodovia Mauro Miranda Madureira, nº 153. Fica em frente ao Posto Valão.

Já no bairro Rui Pinto Bandeira, portanto, a opção é a Rede Farmes Aeroporto. O endereço é Avenida Ruy Pinto Bandeira, nº 52, próximo ao Supermercado Raquel.

A Vigilância Sanitária informa os horários. No Centro e Guandu, o funcionamento é das 7h às 22h. Nos demais bairros, vai das 7h às 19h. Entretanto, o atendimento pode ser estendido até as 22h.