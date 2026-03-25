Feira dos Municípios 2026: novidades são apresentadas em congresso da Amunes

Anote na agenda: a Feira dos Municípios de 2026 já tem data confirmada para acontecer e contará com uma série de novidades, que foram anunciadas, nesta terça-feira (24), durante a 9ª edição do Congresso Nacional Gestão das Cidades, promovido pela Associação dos municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

“A edição da Feira dos Municípios 2026 vai acontecer no final de maio, 28 a 31 de maio desse ano agora, aqui no Pavilhão Carapina. Um evento maravilhoso, com 78 municípios presentes. Venha participar, bota na sua agendazinha e venha para cá”, anunciou o presidente-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho.

Leia também: Gestão das Cidades: Amunes reúne líderes para discutir inovação e desenvolvimento

A proposta da Feira dos Municípios vai além da exposição institucional. Conforme explica o presidente do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Paulo Renato Fonseca Junior, o evento se consolida como um espaço de integração e valorização das identidades locais. A iniciativa reúne cultura, gastronomia e atrativos turísticos em um único ambiente.

“A Feira dos Municípios é o grande momento de união dos municípios, dos 78 municípios, mostrando tudo o que nós temos de bom, tudo o que nós temos de cultura, de atrativos e gastronomia. Então, esse ano certamente vai surpreender com um novo momento, uma nova junção de motivos para viajar pelo Espírito Santo”, explicou Paulo Renato Fonseca Junior.

Programação completa do 9º Congresso Gestão das Cidades

Para participar do 9º Congresso Gestão das Cidades, os interessados devem se inscrever por meio do site https://amunes.org.br/gestaocidades. A programação, que segue até o dia 25 de março, pode ser conferida por meio do link abaixo: